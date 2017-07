Zweijähriger Bub nach Fenstersturz in Wien noch immer in Lebensgefahr

Ein zweijähriger Bub, der am Freitag in Wien-Meidling aus dem Fenster eines Mehrparteienhauses gestürzt ist, befindet sich nach wie vor in Lebensgefahr. Das berichtete Karin Fehringer, Sprecherin des AKH, am Montagvormittag auf Nachfrage der APA. Das Kind war nach der Erstversorgung durch die Rettung mit dem Hubschrauber in das Spital gebracht worden und liegt seitdem auf der Intensivstation.