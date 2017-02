Ein zweijähriges Mädchen ist am Mittwoch in Dornbirn vom Traktor seines Vaters überrollt und getötet worden. Der 37-jährige Landwirt fuhr mit dem Traktor über den Vorplatz seines Hofs, dabei standen die Zweijährige und ihr dreijähriger Bruder auf der Heckschaufel, die an das Fahrzeug angehängt war. Während einer Rückwärtsfahrt fiel das Mädchen von der Schaufel und wurde vom Zugfahrzeug erfasst.

Laut Polizei wurde die Zweijährige vom linken Hinterrad des Zugfahrzeugs überrollt. Für sie kam jede Hilfe zu spät.