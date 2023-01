Zwei Verletzte bei Brand von zwei Güterzügen in Kärnten

Nach einem Unfall mit zwei Güterzügen am Bahnhof Fürnitz (Bezirk Villach-Land) ist Freitagfrüh ein Brand ausgebrochen. Die beiden Triebfahrzeugführer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, teilten die ÖBB in einer Aussendung mit. Am späten Vormittag war das Feuer gelöscht, bei dem Unfall trat aber Kerosin aus, weshalb die verseuchte Bodenschicht großflächig abgetragen werden muss. Weiterhin keine Informationen gab es zur Unfallursache.

Mit den Aufräumarbeiten und der Wiederherstellung der Infrastruktur wurde laut ÖBB bereits begonnen, es bestehe keine Gefahr für Anrainer und umliegende Gebäude. Die Haltestelle Fürnitz bleibt vorerst gesperrt, wie lange, war am Freitag noch nicht klar. Die Nah- und Fernverkehrszüge der ÖBB werden über den Großverschiebebahnhof Villach Süd umgeleitet. Zur Erleichterung der Bergemaßnahmen wurde für die S-Bahn Linie S4 zwischen Villach und Arnoldstein ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Dieser bleibt bis Sonntag, 22. Jänner, aufrecht.