Bei einem Brand auf einer Skihütte im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm im Salzburger Pinzgau am Dienstagabend haben zwei Personen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Der Dachstuhlbrand brach laut Polizei kurz nach 21 Uhr aus. Es folgte ein Großeinsatz der Feuerwehr, die mit 120 Mann und 17 Fahrzeugen im Einsatz stand.

Die zwei Verletzten wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Durch den Brand entstand am Gebäude erheblicher Sachschaden. Zur Klärung der Brandursache nahm ein Polizei-Brandermittler Ergebungen auf.