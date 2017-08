Zwei Verletzte bei Alpinunfällen in Kärnten

Zwei Personen sind am Dienstag bei Alpinunfällen in Kärnten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, rutschte ein 64-jähriger Pensionist aus Oberösterreich auf der Hochalmspitze (Bezirk Spittal) aus. Am Großglockner wurde eine 43-jährige Bulgarin von einem Stein getroffen. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der 64-Jährige war beim Abstieg vom Gipfel der Hochalmspitze auf einem Schneefeld gestürzt und etwa 100 Meter weit abgerutscht. Ein Rettungshubschrauber flog ihn mit Schürf- und Rissquetschwunden sowie Prellungen in das Krankenhaus Spittal an der Drau.

Die Bulgarin war gemeinsam mit elf weiteren Alpinisten aus Bulgarien am Großglockner unterwegs. Wegen des schlechten Wetters beschloss man, auf dem Weg zum Gipfel umzukehren - beim Abstieg löste sich jedoch oberhalb der Gruppe ein 20 Zentimeter großer Stein und traf die 43-Jährige an der Brust. Da das Wetter für eine Hubschrauberbergung zu schlecht war, wurde sie zur Adlersruhe und von dort aus mit einer Seilbahn ins Tal gebracht. Im Bezirkskrankenhaus Lienz wurde festgestellt, dass sie Abschürfungen und Prellungen erlitten hatte.