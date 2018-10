Bei einer Scheißerei im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind am Freitag zwei Personen ums Leben gekommen. Eine Polizistin und ein Polizist wurden schwer verletzt. Das berichteten mehrere Medien am Vormittag online. Der Vorfall ereignete sich in Kirchheim.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte eine Frau bei der Polizei angerufen, ihr Sohn raste aus. Der Sohn habe zuerst geschossen, berichtete die Staatsanwaltschaft laut Regionalsender SWR. Mutter und Sohn seien tot.