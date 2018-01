Während des Orkantiefs "Friederike" sind im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt zwei Männer ums Leben gekommen. Beide erlagen am Donnerstagabend ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei in Halle am Freitag mitteilte.

Im Landkreis Mansfeld-Südharz war ein 65-Jähriger vom Dach eines Hauses gestürzt und rund acht Meter in die Tiefe gefallen. Er hatte auf dem Dach Sicherungsarbeiten durchgeführt. In der Region Burgenlandkreis wurde ein 34-Jähriger von einem umstürzenden Baum getroffen.