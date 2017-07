Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeuges in der Schweiz

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Kanton Neuenburg in der Schweiz sind am Mittwoch beide Personen an Bord ums Leben gekommen. Die Maschine sackte kurze Zeit nach dem Start vom Flughafen Colombier plötzlich ab und stürzte in einen Wald.

Über die Ursache lagen vorläufig noch keine Erkenntnisse vor. Bei den Todesopfer handelt es sich laut Polizeiangaben um einen Mann und eine Frau aus der Westschweiz.