Zwei Radfahrer bei Kollision im Bezirk Krems schwer verletzt

Zwei Radfahrer aus Kärnten sind Donnerstagnachmittag in Eisengraben in der Gemeinde Jaidhof (Bezirk Krems) gestürzt und schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein bellender Hund einen 66-Jährigen abgelenkt, worauf er mit dem nachkommenden 65-Jährigen kollidierte. Die Männer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wurden per Notarzthubschrauber bzw. Rettung ins Spital nach Krems gebracht.

Jetzt 2 Ausgaben NEWS kostenlos und unverbindlich lesen!* *Test endet automatisch. Hier testen ▶