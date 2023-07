Zwei Männer in Linz im Streit von Balkon gestürzt - tot

Zwei Männer, 32 und 46 Jahre alt, sind während eines Streites vom Balkon einer Wohnung in Linz in den Tod gestürzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte trotz Erster Hilfe Maßnahmen das Leben der Polen nicht gerettet werden. Laut einem 36-jährigen Landsmann war dieser zuerst mit dem 46-Jährigen verbal aneinander geraten. Als der 32-Jährige schlichten wollte, kam es zwischen ihm und dem ältesten Bekannten zu Handgreiflichkeiten. Dabei stürzten beide ab, so die Polizei.

Ermittlungen ergaben, dass das Balkongeländer nachgegeben hat und die Männer vom zweiten Stock etwa acht Meter in die Tiefe fielen. Zu dem Unglück war es bereits am 7. Juli gekommen. Nachdem aber erst am Mittwoch, 12. Juli, die Angehörigen der Verstorbenen in Polen verständigt waren, informierte die Polizei erst Donnerstagabend über den tragischen Zwischenfall. Weitere Ermittlungen betreffend des Balkongeländers waren noch am Laufen.