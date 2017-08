Die Wiener Polizei hat am Mittwoch einen 36-jährigen Mann festgenommen, der am Montagabend zwei Frauen in Wiener U-Bahn-Stationen sexuell belästigt haben soll. Nach den Medienberichten über den Fall einer 24-Jährigen, auf die der Täter auf einer Rolltreppe der Station Neubaugasse den Übergriff verübt hatte, meldete sich ein zweites Opfer - eine 17-Jährige, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

Fünf Beamte der Bereitschaftseinheit erkannten den Verdächtigen am Mittwoch aufgrund der Bilder aus einer Überwachungskamera am Praterstern wieder. Bei dem Mann handelt es sich um einen 36-jährigen Tschechen, der besachwaltet ist. In einer ersten Befragung stritt er die Taten nicht ab. Nachdem die 24-Jährige von den Ermittler nochmals telefonisch befragt worden war, ermittelt die Polizei in beiden Fällen nun wegen sexueller Belästigung. Beide Opfer sollen am Donnerstag einvernommen werden.