Zwei Burschen in Wien mit 105 Baggys Marihuana erwischt

Zwei Burschen im Alter von 15 und 18 Jahren sind am Montagabend in der U-Bahnstation Spittelau in Wien mit 105 Baggys Marihuana erwischt worden. Die Drogen haben nach Angaben der Polizei vom Mittwoch einen Straßenverkaufswert von rund 1.000 Euro.

Aufgefallen sind die Dealer, weil sie angesichts der Polizisten ziemlich nervös wurden und noch vergeblich versuchten, in einen U-Bahnzug zu gelangen. In einem Rucksack, der in der Nähe abgestellt war, fand die Bereitschaftseinheit neben dem Marihuana über 200 Euro Bargeld.