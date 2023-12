Zwei Bundesligaspiele wegen massiver Schneefälle abgesagt

Wegen "massiver Schneefälle" und der "Nicht-Bespielbarkeit des Spielfeldes" sind am Samstag die beiden Fußball-Bundesligaspiele WSG Tirol gegen Rapid sowie Red Bull Salzburg gegen den Wolfsberger AC abgesagt worden. Das teilte die Liga nach den Vorkommissionierungen der Spielorte in Innsbruck und Salzburg mit. Ein Nachholtermin der beiden Begegnungen der 16. Runde werde derzeit evaluiert und zeitnah kommuniziert.

Damit wird am Samstag (17.00 Uhr) einzig die Partie Austria Klagenfurt (5.) gegen den TSV Hartberg (4.) voraussichtlich stattfinden. Klagenfurt blieb von starken Schneefällen verschont, in der Landeshauptstadt Kärntens regnete es ausschließlich. Der Rasen der Arena am Wörthersee ist daher nass, nach stattgefundener Vorkommissionierung wird nach der Kommissionierung um 15.00 Uhr eine endgültige Entscheidung fallen. Der Club geht nach APA-Anfrage davon aus, dass gespielt wird.

In der 2. Liga gab es drei Absagen. Am Samstag kann die Partie zwischen der Vienna und Schwarz-Weiß Bregenz (14.30 Uhr) nicht stattfinden, die für Sonntag angesetzten Duelle zwischen Ried und dem Floridsdorfer AC (10.30) sowie Dornbirn gegen Liefering (12.30) mussten aufgrund der Witterungsbedingungen ebenfalls verschoben werden.