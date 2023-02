Zwei Arbeiter sterben bei Felssturz in Steyr

Zwei Personen sind am Mittwoch in Steyr bei einem Felssturz getötet worden. Die Männer arbeiteten laut Medienberichten in steilem Gelände im Stadtteil Christkindl, als sie von Felsen getroffen und verschüttet wurden. Die Polizei bestätigte, dass zwei Personen tödlich verunglückt seien, verwies bezüglich weiterer Informationen aber auf den laufenden Einsatz. Laut Stadt Steyr dürfte es auch zwei Verletzte geben.