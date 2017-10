Zwei abgestellte Autos in Wien-Favoriten ausgebrannt

Zwei parkende Autos sind Sonntagabend in der Puchsbaumgasse in Wien-Favoriten in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand binnen einer Viertelstunde. Zurück blieben zwei völlig zerstörte Wracks.

Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Brandgruppe des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer handelte es sich um einen Wagen der Marke Smart, der einer Carsharing-Firma gehört, und einen Opel.