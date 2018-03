Zusteller im Bezirk Baden warf Post weg

Ein Beschäftigter der Post AG soll in Mitterndorf an der Fischa (Bezirk Baden) Sendungen weggeworfen haben statt sie ordnungsgemäß zuzustellen. Post-Sprecher David Weichselbaum bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte. Der Mann wurde beobachtet, als er Post in einem Mistkübel entsorgt haben soll. Der Mitarbeiter befand sich im Probemonat - das Dienstverhältnis wurde nicht verlängert.

Intern aufgearbeitet werde derzeit der Fall in Ober-Grafendorf (Bezirk St. Pölten), wo eine Briefträgerin acht Jahre lang die Post nur bis Mittag zugestellt haben soll. An dem Nachmittag soll die Mitarbeiterin Briefe in einer Scheune deponiert haben.