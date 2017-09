Ein bisher unbekannter Mann hat am frühen Montagnachmittag beim Aussteigen aus einem Linienbus in Lauterach (Bezirk Bregenz) zwei Frauen und die Busfahrerin mit einer Softgun bedroht. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen, eine davon eine Platzwunde am Kopf. Wenig später wurde von einem bewaffneten Banküberfall berichtet. Die Polizeit geht davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt.

Der Mann soll eine der Frauen mit Kunststoffkugeln am Kopf getroffen haben. Von Zeugen wurde er als etwa 1,80 Meter groß, hellhäutig und dunkel gekleidet beschrieben. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Die Polizei wurde von Passanten verständigt. "Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr", teilte die Polizei mit. Polizeibeamte seien an allen neuralgischen Verkehrspunkten postiert.

Bewaffneter Überfall auf Bankfiliale

Wenig später wurde berichtet, dass ein bewaffneter Mann am Montagnachmittag eine Bankfiliale in Bregenz-Vorkloster überfallen hat. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß oder mit einem Fahrrad, teilte die Polizei mit. Nach Angaben von Polizeisprecher Stefan Morscher gegenüber "Vorarlberg Online" wurde eine Person verletzt, nähere Informationen dazu gab es vorerst nicht.

Der Täter betrat das Geldinstitut gegen 15.30 Uhr, er war mit blauer Jeanshose und schwarzer Jacke bekleidet und trug außerdem eine graue Wollmütze.

Zusammenhang zwischen zwei Vorfällen

Nun wurde bekannt, dass zwischen der Bedrohung von Businsassen in Lauterach (Bez. Bregenz) und dem Banküberfall in Bregenz-Vorkloster ein Zusammenhang besteht. Die Vorarlberger Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Es werde im Großraum Bregenz nach einem psychisch auffälligen Mann mit unstetem Aufenthalt gefahndet, so die Exekutive.

Der Gesuchte ist nach Polizeiangaben mit einer Luftdruck- bzw. CO2-Pistole bewaffnet. Laut Personenbeschreibung ist der Mann etwa 30 Jahre alt und trägt einen auffällig dichten schwarzen Vollbart. Er war bei den Taten mit blauer Jeanshose, einem roten Shirt sowie einer grauen Mütze bekleidet.