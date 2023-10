Zumindest 40 Tote nach Sturzflut aus Gletschersee in Indien

Bei Sturzfluten im indischen Himalaya, die durch einen über die Ufer getretenen Gletschersee ausgelöst wurden, sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilten Regierungsbeamte am Freitag mit. Rettungskräfte suchten demnach weiter nach Dutzenden Vermissten. Plötzliche Überschwemmungen durch Gletscherseen haben im Zuge des globalen Klimawandels zugenommen.

Der Lhonak-See war am Mittwoch über die Ufer getreten und hatte in mehreren Bezirken des Bundesstaates Sikkim schwere Zerstörungen angerichtet, wie der örtliche Katastrophenschutz mitteilte. Der See liegt am Fuße eines Gletschers nahe dem Kangchenjunga, dem dritthöchsten Berg der Welt.

Wegen der Erderwärmung schmilzt das Eis vieler Gletscher schneller. Gletscherseen treten daher immer häufiger über die Ufer. Klimaforscher warnen vor einer zunehmenden Gefahr durch derartige Überschwemmungen im gesamten Himalaya-Gebirge.