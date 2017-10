Zugverkehr durch das Gasteinertal am Wochenende gesperrt

Wegen Instandhaltungsarbeiten an der Bahninfrastruktur ist vom kommenden Samstag, 14. Oktober, bis Montag, 16. Oktober, der Zugverkehr durch das Gasteinertal im Salzburger Pongau gesperrt. Die ÖBB richten einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein. Im Fernverkehr gibt es daher in Kärnten Verschiebungen von bis zu einer halben Stunde, informierte das Unternehmen am Mittwoch.

Von der Sperre betroffen ist von Samstagfrüh bis Montag um 17.00 Uhr der Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Schwarzach/St. Veit und Böckstein. Die ÖBB werden auf dieser Strecke Tunnel inspizieren und reinigen, Schienen, Schotterbett und Oberleitungsanlagen erneuern sowie einen Grünschnitt zur Freihaltung der Trassen durchführen.

Im Gasteinertal werden zum Ersatz Busse eingesetzt. In Kärnten fahren Fernzüge Richtung Salzburg um bis zu eine halbe Stunde früher ab, Züge aus Salzburg kommen rund eine halbe Stunde später an. Internationale Nachtreisezüge werden großräumig über den Bahnhof Selzthal umgeleitet und erhalten so eine Verspätung von bis zu drei Stunden. Für Rollstuhlfahrer steht ein eigener Anruf-Shuttle-Dienst (Voranmeldung unter 05-1717) zur Verfügung. Fahrräder können nicht transportiert werden.

Von der Sperre nicht betroffen ist die Tauernschleuse für Autos. Diese Züge verkehren planmäßig.