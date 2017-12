Zugsunglück in den USA - Waggon stürzte auf Autobahn

Ein Zug im US-Bundesstaat Washington ist in der Nähe der Stadt Tacoma entgleist. Nach Angaben der Behörden und lokaler Medien geschah der Unfall am frühen Montagmorgen (Ortszeit). Der Zugbetreiber Amtrak bestätigte auf Twitter einen Zwischenfall mit dem Zug 501. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten einen Waggon des Zuges, der auf einen Highway gestürzt war.

Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Rettungskräfte waren auf dem Weg zur Unglücksstelle.