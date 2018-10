Unwetter - Zugstrecke Spittal-Lienz ab Donnerstag wieder offen

Die wegen der Unwetter gesperrte Bahnstrecke von Spittal/Drau nach Lienz wird ab Donnerstag wieder in Betrieb genommen. Das gaben die ÖBB am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Bis dahin verkehren Busse als Ersatz.

Auch der Personenzugverkehr zwischen Villach und Rosenbach läuft ab Donnerstag wieder. Für den Güterverkehr war die Freigabe der Karawanken-Bahnstrecke für den (heutigen) Spätnachmittag geplant. Wer von Lienz weiter nach Innichen will, muss allerdings auch noch bis zum Wochenende Ersatzbusse nehmen, auf dieser Strecke haben am Mittwoch Gleisbauarbeiten begonnen, die bis Sonntag andauern sollen. Die angesagten weiteren Regenfälle dürften laut ÖBB wenig Einfluss auf die Bahnstrecken haben.