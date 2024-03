Zoll in Österreich hob 2023 rund 8,1 Milliarden Euro ein

Der österreichische Zoll hat im vergangenen Jahr rund 8,1 Milliarden Euro eingehoben. Das gaben Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und die Vorständin des Zollamts Österreich, Heike Fetka-Blüthner, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Zudem habe man 2023 bei Suchtgift einen Anstieg von 24 Prozent festgestellt, sagte Brunner. So seien rund 217 Kilogramm Drogen aus dem Verkehr gezogen worden. Beim Großteil davon habe sich um Cannabis gehandelt.

Das Kraut machte mit 112 Kilogramm den größten Anteil aus, gefolgt von rund 33 Kilogramm psychotropen Substanzen, etwa 26 Kilogramm neuen psychoaktiven Substanzen und Khat mit 28 Kilogramm. Opiate und Kokain wurden in Mengen von 10,6 bzw. 7,10 Kilogramm aufgegriffen. Fetka-Blüthner griff vor Medienvertretern unter anderem das Beispiel einer Kuriersendung heraus. In dem Paket aus Australien seien 3,56 Kilogramm Ketamin versteckt in Spielzeugbällen entdeckt worden. Im Suchtgiftsektor verzeichnete das Ministerium insgesamt einen Anstieg von 24 Prozent.

Im Medikamentenbereich konnten 798.858 Stück, 1.908 Packungen und 234 Kilogramm (Salben, Cremen bzw. Lösungen) Arzneimittel sichergestellt werden. "Der Großteil dieser beschlagnahmten Arzneimittel waren Potenzmittel, Lifestyle-Präparate, Psychopharmaka sowie leistungssteigernde Präparate", so Fetka-Blüthner.

Im Bereich der Tabakprodukte wurden 1.429.278 Zigaretten, 16.063 Zigarren und Zigarillos sowie 957 E-Zigaretten beschlagnahmt. Zusätzlich wurden 375 Kilogramm und 13.697 Stück diverser anderer Tabakwaren aufgegriffen.

Brunner hob zudem Beispiele aus dem Bereich der Tier-Aufgriffe hervor. So seien im Laufe des Jahres 2023 227 illegal geschmuggelte Tiere aufgegriffen worden. Beim Großteil habe es sich um Heimtiere wie Hunde und Katzen gehandelt. Hinzu kamen Sicherstellungen aus dem Bereich Artenschutz. In diesem Zusammenhang wurde ein Großaufgriff von 89 Reptilien am Flughafen Wien - darunter Geckos, Schlangen und Skorpione - genannt, sowie Insekten mit einem geschätzten Gesamtwert von 46.800 Euro. Auch ein weiterer Fund von 49 geschützten Seepferdchen oder der Aufgriff von 18 Gelbkopfpapageien in Niederösterreich ging in die Bilanz ein. "Es gibt nichts, was es nicht gibt", sagte Brunner. "Leider sind die Tiere oft in erbärmlichem Zustand", ergänzte die Vorständin. Im Reiseverkehr seien zudem Teile von Tieren wie Hörner, Knochen, Felle und Leder von gefährdeten Arten, Korallen sowie Kaviar beschlagnahmt. Weitere Anstiege wurden zudem im Bereich der Produktpiraterie verzeichnet. Insgesamt seien die Abgaben um sieben Prozent angestiegen. Die Zahl der durchgeführten Kontrollen belief sich auf 310.000.