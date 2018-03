Seit Jahren entwickeln sich Skihütten zu kulinarischen Top-Locations. Dabei setzt die Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach im Alpenraum mit ihrem Mix aus regional köstlich und international exquisitem Essen sowie perfekten Pisten und modernen Liftanlagen Maßstäbe. „Marthas Run“ vereint all das an einem Tag. Das Beste daran: Schlemmen ohne Gewissensbisse. Wer diese ganz spezielle Runde absolviert, hat sich so viel bewegt, dass zu viele Kalorien kein Thema sind.

10.000 Höhenmeter, perfekt präparierte Pistenkilometer und vier außergewöhnliche Hütten: Um 7.30 Uhr beginnt die sportlich-kulinarische Genussrunde „Marthas Run“, die nach der Unternehmerin und Feinschmeckerin Martha Schultz benannt ist. Im „Ski-Airport“ der Talstation Kaltenbach geht es los – Rolltreppen für noch müde Beine und zwei parallellaufende Gondeln sorgen für eine entspannte Auffahrt zur Bergstation. Als perfektes Warm-Up geht es dann über die erste blaue Piste des Tages in Richtung Firnhütte. Bei einem köstlichen Bergfrühstück mit Spielegeiern, Speck und Bauernbrot aus dem Holzofen oder Münchner Weisswürstl und Brezn können die „Marthas-Runner“ für den erfüllten Ski-Tag ordentlich Kraft tanken.

Nach der ersten Stärkung gelangen die Wintersportler mit der 6er-Sesselbahn Neuhütten oder der 4er-Sesselbahn Wedelexpress auf knapp 2.500 Höhenmeter – auf den höchsten Punkt von „Marthas Run“. Nach der Abfahrt auf wahlweise roter oder schwarzer Piste sowie einem Abstecher ins Skigebiet Hochfügen geht es mit dem Zillertal Shuttle zurück in die Skiregion Hochzillertal-Kaltenbach, wo die Mittagspause auf der einzigen 5-Sterne-Hütte Tirols ansteht – der Wedelhütte.

Chefkoch Christian Siegele kreiert hier Tiroler Köstlichkeiten wie Zillertaler Krautkrapfen oder feinen Tafelspitz. Dazu gibt es Premium-Weine aus dem In- und Ausland, die im höchstgelegenen Weingewölbe Tirols auf der Wedelhütte lagern. Auch Bierliebhaber kommen auf ihre Kosten: Das fassfrische Zillertal Bier ist ein regionaler Genuss. Gestärkt geht es dann auf einer roten oder schwarzen Abfahrt zu den 4er-Sesselbahnen Topjet. Auf der knapp zweieinhalb Kilometer langen Abfahrt werden direkt ein paar der gerade genüsslich einverleibten Kalorien wieder verbrannt. Eine kurze Pause bieten dann der 8er-Schnee-Express und der 8er-Kristall-Express, die die Skifahrer und Snowboarder auf beheizten Sitzen das letzte Mal aufwärts bringen – Richtung Öfelerjoch. Hier ist ein Besuch in der Kristallhütte Pflicht.

Die Kulthütte wird seit mehreren Jahren als Skihütte des Jahres ausgezeichnet. Der berühmte Kristall-Kaiserschmarren ist ein Muss. Aber auch mit den traditionellen Spinatknödeln, Antipasti und Wein sowie anderen Schmankerln in regionaler Spitzenqualität kommt kulinarisch sicher jeder auf seine Kosten. Drinnen sorgt eine offene Feuerstelle für eine außergewöhnliche Atmosphäre, draußen entspannen „Marthas-Runner“ am besten auf der Sonnenterrasse mit 360-Grad-Panoramablick und chilliger Musik. Anschließend nehmen die Wintersportler dann die längste beschneite Talabfahrt des Zillertals in Angriff. Für den letzten Stopp der Tages-Tour lädt Alfred, der Hüttenbetreiber der urigen Abfahrtshütte, zum Après-Ski ein. Das Tiroler Original ist Wirt, Koch und Kellner in einem und tischt alles auf, was er auch selbst am liebsten isst.

Im Tal angekommen und aufgewärmt von Alfreds Kurvenwasser, wartet der Shuttle-Bus auf die Bezwinger vom „Marthas Run“. Mit zahlreichen Pistenkilometern, knapp 10.000 Höhenmetern und kulinarischen Köstlichkeiten geht ein erfüllter Skitag auf den Spuren von Martha Schultz zu Ende. Für die nimmersatten Wintersportler empfiehlt sich als krönenden Abschluss eine Übernachtung auf einer der beiden Luxushütten, Kristall- oder Wedelhütte. Sonnenunterwie Sonnenaufgang sind bei diesem Panorama ein unvergessliches Erlebnis.

