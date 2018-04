Der Streit der beiden TV-Sternchen entbrannte schon vor einigen Tagen. Nun holt Gina-Lisa Lohfink zum Gegenschlag aus. Auf Instagram lässt sie ihrer Wut freien lauf. Wie alles begann und was die beiden zu sagen haben.

Eigentlich begann alles wunderbar. Melanie Müller organisierte eine Charity-Veranstaltung zugunsten der Organisation "Ein Herz für Kinder". Zu dieser war auch Gina-Lisa eingeladen. Doch aufgrund eines Bandscheibenvorfalls konnte sie an der Spendenveranstaltung aber nicht teilnehmen.

Nach Ansicht der quirligen Blondine Melanie Müller eine faule Ausrede. Denn ihrer Meinung nach lag das Nicht-Erscheinen von Gina Lisa vielmehr an ihrem Wunsch nach einer Sonderbehandlung. Glaubt man der 29-Jährigen, so habe Gina-Lisa auf eine Übernahme der Anreisekosten für sich selbst, ihr Management und ihren Hund gepocht. Ein Umstand, der die Mutter einer Tochter besonders sauer machte. Im Interview mit "RTL" wetterte sie: "Ich will Spenden sammeln, nicht Geld ausgeben!"

Gina-Lisa holt zum Gegenschlag aus

Gegen genau diese Kritik setzte sich Gina-Lisa nun zur Wehr. Auf Instagram bemühte sie sich um eine Klarstellung der Gesamtsituation: "Melanie Müller, ich finde es sehr schade, dass Du die Tatsachen so verdrehst! Ich wollte für Dich und die Kinder sehr gerne kommen, auch auf eigene Kosten! Da ich aber letzten Sonntag notfallbedingt ins Krankenhaus eingeliefert wurde wegen einem Bandscheibenvorfall und erhöhtem Fieber, war es mir leider nicht möglich nach Leipzig zu kommen!"

Die Klarstellung von Gina-Lisa

Bei einer einfachen Klarstellung ihrer Sichtweise sollte es aber nicht bleiben, am Ende des Postings holte das Model zum Gegenschlag aus: "Was ist denn eigentlich Dein Problem? Ich habe Dir nix getan, wollte nur helfen und das ist jetzt der Dank?! Schade tut mir sehr weh, dass Du so bist! Ach und mein Hund ist kein Köter, sie hat einen besseren Charakter als Du!"

Melanie Müller wäre aber nicht Melanie Müller, wenn sie nicht direkt auf diese Verbalklatsche reagiert hätte. Gegenüber "Bild" schimpfte sie: "Also ich hab alles schriftlich. Weiß jetzt gar nicht, was die für einen Terror machen. Die soll sich lieber mal um was anderes kümmern, als um ihr Gesicht!" Dieser Streit geht bestimmt in die nächste Runde...