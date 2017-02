Zerstückelter Finger - Kritik an Werbeplakat für Netflix-Serie

Ein zerstückelter Finger als Currywurst - ein Plakat für die neue Serie "Santa Clarita Diet" erregt zur Zeit die Gemüter und beschäftigt die Werbeselbstkontrolle. Gegen das Motiv, mit dem der Streaming-Dienst Netflix für die Zombie-Serie mit Drew Barrymore in der Hauptrolle wirbt, seien rund 50 Beschwerden eingegangen, teilte der Deutsche Werberat in Berlin am Dienstag mit.

Die Darstellung mit dem Finger in Currysauce könne Angst auslösen oder verstörend auf Kinder und Jugendliche wirken, lauteten zwei Kritikpunkte, sagte eine Werberats-Sprecherin. "Wir haben das Unternehmen mit diesen Punkten konfrontiert." Netflix habe zugesichert, die Plakate abzunehmen. Netflix wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern.

In der Anfang Februar gestarteten Komödie geht es um das Leben einer Kleinfamilie in Santa Clarita, einer Stadt bei Los Angeles. Als die von Barrymore gespielte Mutter stirbt, mutiert sie zum Zombie mit Heißhunger auf Menschenfleisch. Dass 50 Beschwerden zu der Werbekampagne eingegangen seien, sei vergleichsweise viel, sagte die Werberatssprecherin. Mit Netflix habe sich das jedoch in einem frühen Stadium klären lassen. Eine Rüge sei nicht ausgesprochen worden.