Anlässlich der bevorstehenden Zeitumstellung warnt der Dachverband der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen vor einer Einführung der ganzjährigen Sommerzeit. Damit würde man Kinder "monatelang einer erhöhten Gefahr auf dunklen Schulwegen aussetzen", hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

"Diese Gefahr ist real und vermeidbar", betonte Vorsitzende Evelyn Kometter. Der Dachverband spricht sich daher klar für eine Beibehaltung der Winterzeit aus.

Gleichzeitig lehnen die Elternvertreter generell eine Nutzung von Handys in der Volksschule ab. "Das Handy ist kein Unterrichtsmittel." Ab der Sekundarstufe solle über das Mitführen und die Nutzung des Handys weiterhin am jeweiligen Standort im Rahmen der Schulautonomie unter Einbeziehung der Schulpartner entschieden werden.