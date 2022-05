Zehn Tote bei Einsturz eines Einkaufszentrums im Iran

Beim Einsturz eines in Bau befindlichen Einkaufszentrums im Südwesten des Iran sind am gestrigen Montag mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 30 weitere mussten in der Stadt Abadan wegen ihrer Verletzungen ins Spital gebracht werden, berichtete die Nachrichtenagentur IRNA am Dienstag unter Berufung auf den Vize-Gouverneur der Provinz Khuzestan. Mindestens 80 Menschen, die meistens von ihnen Bauarbeiter, wurden von den Trümmern des zehnstöckigen Gebäudes verschüttet.

Wie viele Menschen noch im Schutt gefangen sind, war unklar. Rettungsteams befürchteten, dass es noch weitere Tote geben könnte. Der Besitzer sowie der Projektmanager des Shopping- und Wohnzentrums in der Hafenstadt Abadan sollen laut der Agentur FARS verhaftet worden sein.