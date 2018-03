Zahlreiche Tote bei türkischen Angriffen auf Kurdengebiet in Syrien

Bei neuen Angriffen der Türkei auf die belagerte kurdische Stadt Afrin in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten und Beobachtern mindestens 22 Zivilisten getötet worden. Die Artillerie- und Luftangriffe hätten eine Wohngegend in der Stadt getroffen, sagte ein Sprecher der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Freitag.

Die jüngsten Angriffe haben nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zu einer Massenflucht aus Afrin geführt. Seit Mittwoch seien demnach rund 35.000 Zivilisten aus Afrin und den Außenbezirken in die weiter entfernt liegenden Orte Nubul und Zahra geflohen. Afrin steht seit Beginn der Woche unter Belagerung von türkischen Soldaten und mit ihnen verbündeten Rebellen.

Seit 20. Jänner geht die Türkei gegen die kurdischen Volksschutzeinheiten YPG in Syrien vor. Sie sieht die Gruppe als mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden.

Nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros sind in der nordsyrischen Region Afrin Hunderttausende Menschen in Gefahr. "Wir sind tief besorgt über das hohe Risiko für die praktisch eingekesselten Zivilisten, getötet, verletzt, belagert, vertrieben oder als Geiseln zum Schutz gegen Angriffe genommen zu werden", sagte Sprecherin Ravina Shamdasani am Freitag in Genf.

Nach Informationen des UN-Kinderhilfswerks UNICEF sind in der Region mehrere Dutzend Kinder umgekommen. Viele Familien flüchteten in die Stadt Afrin, dort gebe es aber kaum noch Wasser.

Das türkische Militär rief die kurdischen Kämpfer in Afrin auf Flugblättern zur Aufgabe und zum Vertrauen in die Justiz der Türkei auf. "Die türkischen Streitkräfte sind in Afrin, um Frieden, Ruhe und Sicherheit zu bringen", heißt es nach Militärangaben vom Freitag in arabischer und kurdischer Sprache auf den Flugblättern.

"Vertraut der Hand, die wir Euch entgegenstrecken. Vertraut der Justiz der Türkei! Vertraut den türkischen Streitkräften! Kommt und gebt auf! Eine Zukunft voller Ruhe und Frieden erwartet Euch in Afrin."

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte, die türkischen Truppen legten in Afrin "größte Achtsamkeit" an den Tag, um keine Zivilisten zu gefährden. "Und dass bis heute kein Zivilist getötet wurde oder gestorben ist, beruht auf unserer vorsichtigen Herangehensweise."

Cavusoglu äußerte sich bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Russland und dem Iran, Sergej Lawrow und Mohammad Javad Zarif, in Astana in Kasachstan, bei dem der Syrien-Konflikt im Mittelpunkt stand.