6 Monate Präsident Trump - "Kann man das glauben?"

Ein halbes Jahr ist Donald Trump als US-Präsident im Amt. Die wichtigsten Inhalte und Zitate seiner Amtszeit.

Sechs Monate Donald Trump im Weißen Haus: Das bedeutet viel Getöse, unzählige Twitter-Nachrichten, Fettnäpfchen allerorten. Doch es wurde in den ersten Amtsmonaten des neuen Präsidenten auch Politik gemacht. Die wichtigsten Themen:

HANDEL

Trump zog die USA wenig überraschend aus dem Transpazifischen Handelsabkommen TPP zurück und versucht mit Mexiko und Kanada das bestehende nordamerikanische Abkommen (NAFTA) neu zu verhandeln. Mit anderen Ländern wie Deutschland steht er in der Handelspolitik auf Kriegsfuß. Auf der Ebene von G-7 und G-20 gaben sich Trump und seine Regierung beinhart: Globalisierter Handel ist für die USA unter ihrem neuen Präsidenten kein Ziel mehr, auf den Gipfeln in Taormina (Sizilien) und Hamburg zeigte sich Trump als äußerst hartnäckiger Verhandlungspartner mit wenig Kompromissbereitschaft. Der Streit um US-Stahlimporte aus der EU und China könnte sogar zum Handelskrieg ausarten. Internationale Institutionen wie die Welthandelsorganisation (WTO) oder der Internationale Währungsfonds (IWF) warnen bereits.

MAUERBAU

Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko war eines der zentralen Wahlversprechen von Donald Trump. Bisher ist er aber noch nicht weit gekommen. Er rückte von seiner Ankündigung ab, es werde auf alle Fälle eine Mauer geben, keinen Zaun. Inzwischen ist er bei der Sprachregelung "Mauer mit Öffnungen", wobei die Mauer auch aus Metall sein könne und auch nicht mehr durchgehend auf 2.000 Meilen Grenzlinie stehen müsse, wie einst propagiert. Dass mit dem Bau längst nicht begonnen wurde - unter anderem, weil die Finanzierung völlig offen ist -, sagt Trump nicht laut. Er redet sich heraus mit der Darstellung, der bereits bestehende Zaun werde verbessert, deshalb habe man de facto mit dem Bau begonnen. Nichtsdestotrotz: Trump setzte im Rahmen bestehender Möglichkeiten striktere Grenzkontrollen durch, um härter gegen Drogen- und Menschenhandel an der Südgrenze vorzugehen.

GESUNDHEIT

Die größte Pleite von Donald Trump. Sein Wahlversprechen, die bei Republikanern und ihren Wählern wegen hoher Beiträge verhasste flächendeckende Gesundheitsversorgung "Obamacare" abzuschaffen, konnte er bisher nicht einhalten. Nicht etwa, weil sich die Demokraten querstellten oder die Sachzwänge zu groß gewesen wären - sondern vielmehr, weil seine eigene Partei trotz ihrer Mehrheit in beiden Kongresskammern keine Einigkeit herstellen konnte. Trumps Plan ist es jetzt, "Obamacare" ohne bereitstehende Ersatzlösung an die Wand zu fahren, um politischen Druck zu erzeugen.

EINREISESTOPP

Wohl die schwerste Niederlage neben der Causa "Obamacare": Mit seinem ersten großen Dekret verkündete Trump den sofortigen Einreisestopp für Menschen aus sieben überwiegend islamischen Ländern. Verschiedene Gerichte von Hawaii bis Virginia nahmen ihm sein Vorhaben scheibchenweise auseinander. Zwar konnte der Stopp für nur noch sechs Länder nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes nun endlich in Kraft treten, aber nur mit erheblicher Verzögerung und damit praktisch wirkungslos. Er betrifft zudem aufgrund zahlreicher Ausnahmeregelungen nur wenige Tausend Menschen.

RUSSLAND-AFFÄRE

Das Thema Russland lässt Donald Trump nicht los. Seinen früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn musste der Präsident nach nicht einmal vier Wochen opfern. Schwiegersohn Jared Kushner ist wegen Russland-Kontakten genauso unter Beschuss wie Sohn Donald Jr. Justizminister Jeff Sessions sind wegen Befangenheit die Hände gebunden. Trump entließ den FBI-Chef James Comey. Inzwischen recherchiert mit Comeys Amtsvorgänger Robert Mueller ein Sonderermittler zu den Hintergründen. Vergleiche mit der Watergate-Affäre des schließlich zurückgetretenen Präsidenten Richard Nixon häufen sich.

MEDIENSCHELTE

Trump und sein Berater Stephen Bannon haben die Medien als wahre Opposition im Land identifiziert - und bekämpfen sie entsprechend. "Sie sind so fokussiert darauf, die Erfolge meiner Administration zu schmälern, dass sie das Volk darüber vergessen", sagt Trump. Tag für Tag wird er von US-Medien der Lüge und der Falschbehauptung überführt. Zugleich vergeht auch kein Tag, an dem Trump nicht gegen die Medien hetzt - teils mit Hilfe von Schlägen unter die Gürtellinie, wir vor kurzem im Fall des Moderatoren-Paares Mika Brzezinski und Joe Scarborough, das er deftig beleidigte.

Donald Trump im Psychogramm

"Ich bin Präsident! Kann man das glauben?" - Wichtige Trump-Zitate

In einem halben Jahr als US-Präsident hat Donald Trump mit seinen Verlautbarungen nicht wenige Menschen verwundert zurückgelassen. Eine Auswahl an Zitaten:



"America first." (am 20. Jänner in seiner Antrittsrede in Washington)

"Nein, das ist kein Muslimbann." (am 25. Jänner in einem Interview über das von ihm erlassene Einreiseverbot gegen Menschen aus mehreren muslimisch geprägten Ländern)

» Niemand wusste, dass Gesundheitspolitik so kompliziert sein könnte «

"Ich muss Ihnen sagen, das ist eine unglaublich komplexe Sache. Niemand wusste, dass Gesundheitspolitik so kompliziert sein könnte." (am 27. Februar in Washington vor Gouverneuren)

"Wir werden die Vorschriften stoppen, welche die Zukunft und die Existenz unserer großartigen Kohle-Bergmänner bedroht." (am 28. Februar in einer Rede vor dem US-Kongress)

"Arnold Schwarzenegger verlässt "The Apprentice" nicht freiwillig, er wurde wegen seiner schlechten (armseligen) Einschaltquoten gefeuert, nicht von mir." (am 4. März auf Twitter über seinen TV-Nachfolger)

"Wie tief ist Präsident (Barack) Obama gesunken, meine Telefone während des heiligen Wahlprozesses anzuzapfen. (...) Böser (oder kranker) Typ!" (am 4. März auf Twitter mit bisher unbelegten Behauptungen über seinen Amtsvorgänger)

"Zumindest haben wir vielleicht etwas gemeinsam." (am 17. März bei einer Pressekonferenz mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Washington zu seinen Abhörvorwürfen gegen Obama und dem Lauschangriff der US-Geheimdienste auf Merkels Handy in Obamas Regierungszeit)

Ich bin Präsident! Kann man das glauben?

"Für mich sind damit eine ganze Reihe von Linien überschritten worden, die über eine rote Linie hinausgehen." (am 5. April in Washington über einen Giftgasangriff in Syrien)

"Ich habe gesagt, es (das Bündnis) ist obsolet. Es ist nicht länger obsolet." (am 12. April in Washington über die NATO)

"Ich bin davon überzeugt, dass die ersten 100 Tage meiner Regierung die schier erfolgreichsten in der Geschichte unseres Landes waren." (am 28. April in seiner wöchentlichen Videoansprache)

"Ich bin Präsident! Kann man das glauben?" (am 4. Mai in Washington)

"Ich habe gerade den Chef des FBI gefeuert. Er war verrückt, ein echter Spinner. Ich habe wegen Russland einen großen Druck verspürt. Der ist jetzt weg." (am 10. Mai bei einem Treffen unter anderen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow im Oval Office über FBI-Direktor James Comey, dessen Behörde den Vorwurf von Moskau-Kontakten des Trump-Wahlkampfteams untersucht)

"Schaut, wie mit mir in letzter Zeit umgegangen wird - besonders von den Medien. (...) Kein Politiker in der Geschichte wurde schlimmer oder unfairer behandelt." (am 17. Mai vor Kadetten in Connecticut)

"Das Ganze ist eine Hexenjagd. Es gibt keine Absprachen - nicht zwischen mir selbst, meinem Team und Russland. Keine." (am 18. Mai in Washington zum Vorwurf von Kreml-Kontakten seines Wahlkampfteams)

"Das ist eine Schlacht zwischen Gut und Böse." (am 21. Mai in einer Rede vor muslimischen Staats- und Regierungschefs in Saudi-Arabien über den Kampf gegen den Terror)

"Es ist eine Ehre, mit all meinen Freunden hier zu sein - so fantastisch + werde nie vergessen." (am 23. Mai im Gästebuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem)

"Ich werde sie nicht Monster nennen, denn sie würden das Wort mögen, diesen Namen würden sie mögen. (...) Ich werde sie von jetzt an Verlierer nennen, denn genau das sind sie." (am 23. Mai in Bethlehem nach dem Terroranschlag auf ein Popkonzert im britischen Manchester)

"Böse, sehr böse." (nach Teilnehmerangaben am 25. Mai gegenüber der EU-Spitze in Brüssel über den deutschen Handelsüberschuss; alternative Übersetzung: "Schlecht, sehr schlecht.")

"Trotz der dauernden negativen Presse covfefe." (am 31. Mai in einem kurz darauf gelöschten Tweet; der Tippfehler "covfefe" wird daraufhin weltweit zu einem Internet-Phänomen)



"Ich wurde gewählt, um Pittsburgh zu repräsentieren, nicht Paris." (am 1. Juni nach dem US-Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen)



"Wir denken darüber nach, die Mauer als Solarmauer zu bauen, so dass sie sich selbst finanziert." (am 21. Juni in einer Rede in Iowa über eine Idee für die Grenze zu Mexiko)

"Verrückter Joe Scarborough und die strohdumme Mika (Brzezinski) sind keine schlechten Leute, aber ihre Show mit geringen (Einschalt-) Quoten wird von ihren NBC-Bossen dominiert. Sehr schlecht!" (am 1. Juli auf Twitter über zwei Moderatoren, nachdem er bereits zuvor wegen angeblich unfairer Berichterstattung über sie hergezogen war)

"Meine Nutzung der sozialen Medien ist nicht präsidentenmäßig. Sie ist modern präsidentenmäßig." (am 1. Juli auf Twitter)

"Hat dieser Typ nichts Besseres in seinem Leben zu tun?" (am 4. Juli auf Twitter über Machthaber Kim Jong-un nach einem nordkoreanischen Raketentest)

"Die meisten Politiker wären zu so einem Treffen wie Don Jr. gegangen, um Informationen über einen Gegner zu erhalten. Das ist Politik!" (am 17. Juli auf Twitter nach Enthüllungen über ein Treffen seines Sohnes mit einer russischen Anwältin, von dem sich Donald Trump Jr. Informationen über Trump-Rivalin Hillary Clinton versprach)