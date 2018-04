Zahl der Verkehrstoten in der EU kaum zurückgegangen

Die Zahl der Verkehrstoten in der EU ist 2017 kaum zurückgegangen. Im vergangenen Jahr kamen 25.300 Menschen auf den Straßen der EU-Mitgliedsländer ums Leben, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Das waren den Daten zufolge 300 Tote oder knapp 1,2 Prozent weniger als im Vorjahr.

Von ihrem politischen Ziel, die Zahl der Verkehrstoten zwischen 2010 und 2020 zu halbieren, hatte sich die Brüsseler Behörde angesichts der Zahlen schon im vergangenen Jahr so gut wie verabschiedet. Als neue Marke nannte Verkehrskommissarin Violeta Bulc damals, die Fahrzeugtechnik so zu verbessern, dass es ab 2050 gar keine Verkehrstoten auf Europas Straßen mehr gibt.

Auf dem Weg dahin will sie einem Bericht der deutschen Zeitung "Welt" (Dienstag) zufolge im Mai Vorschläge für neue Regeln zur Ausstattung von Neufahrzeugen machen. "Ich erwarte, dass der Einbau von Techniken wie eine automatische Notbremsung oder ein Spurhalteassistent, der den Fahrer vor dem Verlassen der Fahrspur warnt, künftig helfen werden, Leben zu retten", sagte Bulc dem Blatt. Die Statistik für 2017 kommentierte sie: Sie sei zwar ein "Lichtblick", aber insgesamt seien die Zahlen doch "erschütternd".

Für Österreich hatte das Innenministerium heuer zum Jahresanfang mit 413 tödlich verunglückten Menschen im Jahr 2017 die bisher absolut niedrigste Zahl an Verkehrstoten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950 vermeldet. Im Vergleich zu 2016 bedeuteten die 413 im Vorjahr einen Rückgang von 19 Toten bzw. von 4,4 Prozent.