Nach dem schweren Erdbeben in Japan ist die Zahl der Toten auf 18 gestiegen. Allein in der Kleinstadt Atsuma auf der nördlichen Insel Hokkaido wurden nach mehreren Erdrutschen infolge des Erdstoßes am Freitag noch rund 22 Menschen vermisst. Die Rettungskräfte suchten weiter mit Spürhunden und Bulldozern nach Überlebenden, hatten aber kaum noch Hoffnungen.

"Wir haben gehört, dass Menschen immer noch unter dem Schlamm stecken sollen, deshalb haben wir rund um die Uhr gearbeitet", sagte ein Helfer in Atsuma dem Sender NHK. Es sei aber schwierig, sie zu erreichen.

Das Beben der Stärke 6,6 hatte am Donnerstag auf Hokkaido für mehrere Erdrutsche gesorgt. Ein Wärmekraftwerk wurde beschädigt. Rund 1,6 Millionen Menschen waren auf der dünn besiedelten Insel deshalb vorübergehend weiterhin ohne Strom. Ihre Zahl sollte am Freitag laut Industrieminister Hiroshige Seko auf 550.000 sinken. Seko rief die Bevölkerung auf, Strom zu sparen.