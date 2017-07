Zahl der Toten bei Hauseinsturz in Mumbai gestiegen

Beim Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in der indischen Metropole Mumbai sind nach neuesten Angaben 17 Menschen ums Leben gekommen. 28 weitere Menschen konnten aus den Trümmern gerettet werden, wie ein Sprecher des Katastrophenschutzes am Mittwoch (Ortszeit) sagte. Die Einsatzkräfte suchten unter den Trümmern weiter nach Verschütteten.

In Indien kommt es immer wieder zu verheerenden Hauseinstürzen. Der Bau von Gebäuden erfolgt oft mit minderwertigem Material. In der Regenzeit zwischen Juni und September sind viele Gebäude besonders einsturzgefährdet.

Das vierstöckige Wohnhaus in Mumbai war am Dienstag plötzlich vollständig in sich zusammengefallen. Möglicherweise waren seine Mauern und Fundamente durch tagelangen Regen aufgeweicht worden.