Zahl der Corona-Spitalspatienten geht weiter zurück

Die Zahl der coronapositiven Patientinnen und Patienten, die im Spital behandelt werden müssen, ist weiter rückläufig. Derzeit werden 1.322 Menschen im Krankenhaus betreut. Das sind um 48 weniger als tags zuvor und 139 weniger als noch vor einer Woche. Allerdings mussten wieder mehr Patienten auf der Intensivstation behandelt werden. Am Freitag waren es 82, um sechs mehr als am Donnerstag und um neun mehr als vor sieben Tagen. 15 Tote waren laut Ministerien zu beklagen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 80 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie laut Gesundheits- und Innenministerium seit Ausbruch 19.257 Tote in Österreich gefordert. Die AGES meldete am Donnerstag sogar 20.485 Tote.

Die Testrate bleibt weiter niedrig und hat sich in den vergangenen 24 Stunden bei 66.405 PCR- und Antigen-Schnelltests eingependelt. Davon waren 59.491 aussagekräftige PCR-Tests. Die Positiv-Rate dieser Tests betrug 9,6 Prozent. Somit wurden 5.728 neue Ansteckungen in Österreich entdeckt. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 5.500 neuen Fällen. Am Freitag laborierten 78.200 Menschen an einer Infektion, um 38 weniger als am Tag zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 432,5 auf 426,4 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Wien mit 645,4, gefolgt von Niederösterreich, Kärnten und Burgenland (492,5, 415,4 bzw. 388,3). Danach kommen Salzburg (341,8), die Steiermark (341,6), Oberösterreich (309), Tirol (294,1) und Vorarlberg (205,4).

In absoluten Zahlen hat auch hier Wien die Nase vorne mit 1.832 Neuansteckungen innerhalb eines Tages, danach kommt schon Oberösterreich mit 1.250, Niederösterreich mit 694, die Steiermark mit 664, Kärnten mit 412, Tirol mit 309, Salzburg mit 249, Vorarlberg mit 163 und das Burgenland mit 155 neuen Fällen.

Die effektive Reproduktionszahl, die angibt wie viele weitere Menschen eine infizierte Person aktuell ansteckt, stieg wieder auf 0,88. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten Schätzung von Experten der AGES und der TU Graz hervor. Vor einer Woche war der Wert noch bei 0,85 gelegen.

Die Impfungen laufen weiter schleppend. 8.132 Impfungen sind am Donnerstag durchgeführt worden, davon waren 6.697 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis). Nur noch 104 Stiche waren Erstimpfungen. 5.360.316 Menschen und somit 59,4 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 384.979 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Am höchsten ist die Schutzrate im Burgenland mit 67,1 Prozent. In Niederösterreich haben 62,8 Prozent der Bevölkerung eine Grundimmunisierung, in der Steiermark 60,9 Prozent. Nach Tirol (57,7), Wien (57,6), Kärnten (56,6), Vorarlberg (56,4) und Salzburg (55,5) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 54,9 Prozent.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 4.815.286 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind 4.717.829 Personen.