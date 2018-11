FBI: Zahl antisemitischer Verbrechen 2017 um 37 Prozent gestiegen

Die Zahl antisemitisch motivierter Straftaten ist dem FBI zufolge in den USA vergangenes Jahr um 37 Prozent gestiegen. Insgesamt gab es 938 solche Verbrechen, wie am Dienstag aus Statistiken der US-Bundespolizei hervorging. Erst unlängst hatte ein Massaker in einer Synagoge in Pennsylvania für Entsetzen gesorgt. Der Anschlag verschärfte auch die Debatte über die Wortwahl von US-Präsident Donald Trump.

Kritiker werfen ihm vor, Hass zu schüren. Die US-Regierung weist dies zurück. Allgemein durch Hass motivierte Straftaten nahmen im vergangenen Jahr laut FBI um 17 Prozent auf mehr als 6100 Vorfälle zu, über 4100 davon hatten rassistische Hintergründe.