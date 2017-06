Bekannt wurde "Bibi" durch Schmink- und andere Beautyvideos. Im Interview spricht der YouTube-Star über Hate-Kommentare, Dislikes und ihr Selbstbild.

Siehst du dich eher als Geschäftsfrau oder als Künstlerin bzw. Musikerin?

Ich sehe mich, glaube ich ich... Ich weiß es nicht, haha! Ich habe mit YouTube als Hobby angefangen, aber geschäftliche Dinge sind natürlich wichtig. Aber mein Hauptding ist Youtube, Spaß daran zu haben und die Leute zum Lachen zu bringen.

Hast du den Song „How It Is (Wap Bap)“ selbst geschrieben?

Nein, den hat ein guter Freund von mir geschrieben.

Hate, Dislikes und Parodien

Was unterscheidet dich von den anderen YouTubern?

Ich versuche einfach, die Leute mit meinen Videos zu unterhalten, ich selbst zu sein, das kommt ganz gut an.

Wie gehst du mit der enormen Kritik auf deinen Song um? 2,3 Millionen Dislikes auf YouTube, knapp 350.000 Daumen hoch: Frustriert das nicht?

Ich kann ganz gut damit umgehen. Der Song ist natürlich ein riesen Erfolg, er hat so viele positive Bewertungen und so viele Aufrufe. Jeder schaut nur auf das Negative, man sollte 300.000 Daumen nach oben nicht ignorieren! Das freut mich auch sehr. Die Kritik nehme ich nicht ganz ernst, ich schaue da eher mit einem Lächeln drauf. Es gab immer negative Stimmen, auch im Vorfeld, aber das ignoriere ich eher.

© Bibis Beauty Palace via Facebook Bibi startete ihren Youtubekanal vor fünf Jahren – aktuell kommt dieser auf rund 1,4 Milliarden Views und über 4,4 Millionen Abonnenten

Wie gehst du generell mit Hass im Netz um?

Ich versuche generell, seitdem ich YouTube mache, in der Öffentlichkeit nicht auf Negatives einzugehen, dem schenke ich keine Aufmerksamkeit. Ich schaue viel lieber auf das Positive!

Verletzten dich Hate-Kommentare, Parodien oder Dislikes?

Ich bin auch nur ein Mensch der emotional ist und manchmal ist man ein bisschen gekränkt, je nachdem was man liest, trifft mich das manchmal schon. Aber ich habe Julian, meine Familie, meine Freunde, die geben mir viel Kraft.

» Wir YouTuber sind sehr nahbar und viele Leute können sich mit uns identifizieren «

Was hast du als nächstes geplant?

Der Song war jetzt mal als Startprojekt in die Musik gedacht, was mir viel Spaß gemacht hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass da noch was kommt, aber im Moment ist nichts Konkretes geplant. Ich hab’ schon in die Schauspielerei einen kleinen Ausflug hinter mir, als Synchronsprecherin, als Moderatorin, ich bin schon rumgekommen aber für die Zukunft ist nichts Spezielles geplant, in diese Richtung.

Würdest du auch Angebote annehmen, wenn sie dir nur viel Kohle und Klicks bringen? Wie wählst du deine Projekte aus?

Das Wichtigste ist, dass man hinter dem steht, was man macht und wenn ich was doof finde, dann mache ich das auch nicht wegen dem Geld oder der Aufmerksamkeit

Wie wählst du die Themen für deine YouTube-Videos aus?

Mir ist Feedback von meinen Zusehern sehr wichtig und was Videothemen angeht, da versuche ich natürlich auch, auf die Wünsche der Zuseher zu achten. Ich versuche, ein Mittelding zu finden. Aber in erster Linie ist es wichtig, dass man sich mit dem identifizieren kann, was man macht.

Warum sind YouTuber deiner Meinung nach so erfolgreich?

Ich glaube es, ist sehr nah an den Menschen. Wir YouTuber sind sehr nahbar und viele Leute können sich mit uns identifizieren. Ich versuche immer, ich selbst zu sein, versuche, Spaß zu haben wenn ich mit Julian vor der Kamera stehe. Das ist das Wichtigste!