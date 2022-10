Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat am Sonntag den Kongress der Kommunistischen Partei eröffnet. In einer Grundsatzrede vor den rund 2.300 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking rief der Präsident zur "großen Erneuerung der chinesischen Nation" und zum Ausbau des "Sozialismus chinesischer Prägung" auf. Im Mittelpunkt des nur alle fünf Jahre stattfindenden Parteitages stehen die Bestätigung und der Ausbau der Macht von Xi Jinping.

Die Delegierten sollen seine Ideologie noch tiefer als Leitlinie in der Verfassung der Partei verankern und ein neues Zentralkomitee bestimmen. Nach Abschluss der einwöchigen Beratungen soll der Parteichef auf einer Plenarsitzung des neuen Zentralkomitees für eine dritte Amtszeit bestätigt werden, was ungewöhnlich ist. Der 69-jährige Xi hat China auf einen zunehmend autoritären Kurs gebracht, der die Sicherheit, die staatliche Kontrolle der Wirtschaft im Namen des "gemeinsamen Wohlstands", eine durchsetzungsfähigere Diplomatie, ein stärkeres Militär und die Übernahme des demokratisch regierten Taiwan in den Vordergrund stellt. Vor vier Jahren schaffte er außerdem die Amtszeitbeschränkungen für Präsidenten ab und machte sich damit den Weg für eine dritte fünfjährige Amtszeit als Generalsekretär der regierenden Kommunistischen Partei frei. Es wird erwartet, dass Xi Jinping eine weitere Amtszeit anstreben wird.

Während sich der 69-Jährige damit über bisher respektierte Amtszeitbegrenzungen hinwegsetzt, wird gleichwohl das Politbüro aus Altersgründen neu besetzt. Der Personalwechsel in der kommunistischen Führung ist auch ein Vorspiel auf die Tagung des Volkskongresses im nächsten März, wenn ein neuer Premier eingesetzt und eine neue Regierung gebildet werden soll.

In seiner Eröffnungsrede lobte Präsident Xi Jinping den Übergang der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong vom "Chaos zur Regierungsführung" und verurteilte eine angebliche Einmischung des Auslands in Taiwan. China führe einen "entschiedenen Kampf gegen Separatismus und Einmischung" in Taiwan und stelle seine Entschlossenheit und Fähigkeit unter Beweis gestellt, die staatliche Souveränität und territoriale Integrität zu schützen und die Unabhängigkeit Taiwans abzulehnen", so Xi.

Peking betrachtet den demokratisch regierten Inselstaat als abtrünniges Gebiet, das wieder mit China vereint werden soll, notfalls mit Gewalt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat Befürchtungen aufkommen lassen, Peking könnte im Umgang mit Taiwan auf ein ähnliches Vorgehen setzen. Xi stellte fest, man müsse die "Geschichte" des Landes besser erzählen: "Wir wollen zeigen, dass China glaubwürdig, liebenswert und achtbar ist."

Der Parteitag findet wegen der Null-Covid-Politik unter strikten Vorsichtsmaßnahmen statt. Organisatoren und Journalisten mussten sich bereits zwei Tage vor Parteitagsbeginn in einen abgeriegelten Bereich begeben. Xi betonte in seiner Eröffnungsrede, China habe im Kampf gegen die Corona-Pandemie "die Menschen und ihr Leben an erste Stelle gestellt". Peking habe die "Sicherheit und Gesundheit der Menschen in höchsten Maße geschützt" und "bedeutende positive Ergebnisse erzielt.

China verfolgt als einzige größere Wirtschaftsmacht der Welt nach wie vor eine strikte Null-Covid-Strategie, bei der einzelne Ausbrüche sofort durch Abriegelungen und Massentests bekämpft werden. Immer wieder werden ganze Millionenstädte unter wochenlange Ausgangssperren gestellt.