"Woman": Cover erstmals mit KI-Bildgenerator erstellt

Das Frauen- und Lifestylemagazin "Woman" wollte wissen, was Künstliche Intelligenz im Bereich der Magazingestaltung kann - und was nicht. So wurde der Bildgenerator "DALL-E2" damit beauftragt, ein Motiv für das aktuelle "Woman"-Cover zu generieren.

Um zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen, brauchte der Rechner mehr als 100 Versuche, wie es heißt. So interpretierte der Bildgenerator die zahlreichen Suchaufträge "völlig unterschiedlich und anders als erwartet". "Der Bildgenerator führt aus, wozu man ihn auffordert. Für ein ansprechendes Resultat braucht es präzise Formulierungen. Was uns außerdem aufgefallen ist: Diversität ist bei der KI noch nicht angekommen", lautet das Fazit von "Woman"-Herausgeberin und -Chefredakteurin Euke Frank.