"Wolfs"-Trailer zeigt George Clooney und Brad Pitt im Auto

Die Hollywood-Stars George Clooney (63) und Brad Pitt (60) sind in einem Trailer zum Film "Wolfs" von AppleTV+ erstmals seit 16 Jahren wieder gemeinsam vor der Kamera zu sehen. Der knapp 40-sekündige Trailer zeigt die beiden in einem Auto - Clooney fährt, Pitt sitzt auf dem Beifahrersitz. Ein Wort gewechselt wird nicht, Clooney schaut nur genervt drein. Laut einem Bericht des Männermagazins "GQ" soll die Action-Komödie im September erscheinen.

Die beiden müssen demnach in dem Film zusammenarbeiten, um ein Verbrechen zu vertuschen. Regie führt "Spider-Man"-Regisseur Jon Watts. Die beiden Schauspieler begeisterten Kinozuschauer von 2001 bis 2007 gemeinsam mit der "Ocean's"-Trilogie. Im Jahr 2008 spielten sie gemeinsam in der dunklen Komödie "Burn After Reading" der Brüder Ethan und Joel Coen.