Wolfgang Ambros sagt Ja. Und zwar heute! Im Jahr 2015 hat er um die Hand seiner Lebensgefährtin Uta angehalten. Heimlich, still und leise haben sich die beiden auf einen Termin für den großen Tag geeinigt. Angeblich wussten nicht einmal Ambros´ engste Freunde Bescheid, dass die beiden heute heiraten wollen.

Gestern gab das Austropop-Urgestein gegenüber dem "Kurier" bekannt: "Morgen heirate ich." Mit anderen Worten: Heute, Freitag, ist für Wolfgang und Uta der große Tag. Selbst Freunde wie der Schauspieler Christoph Fälbl, der Manager Peter Fröstl und Szene-Wirt Niki Neunteufel sollen, was den Termin betrifft, völlig ahnungslos gewesen sein.

© imago/Skata Die Republik ehrt Ambros - er teilt die Freude mit Lebensgefährtin Uta

Den Antrag machte Ambros seiner Lebensgefährtin Uta, mit der er seit Jahren in der Tiroler Gemeinde Waidring lebt, an ihrem 50. Geburtstag. Die Feier fand damals im niederösterreichischen Purkersdorf statt. Es ist das zweite Mal, dass Wolfgang Ambros den Bund der Ehe eingeht. Seine erste Ehe wurde im Jahr 2012 geschieden. 32 Jahre war er mit seiner damaligen Frau Margit verheiratet.

Als Trauzeuge wurde Ambros' Freund Heinz Kienpointner, der jahrelang Bürgermeister der Gemeinde war, genannt. Wann genau die Trauung stattfinden soll, ist nicht bekannt. Der Musiker verriet lediglich: "Ich heirate so früh, dass keiner von euch Reportern mehr hier in Waidring auftauchen kann." Ein Fest der Freude im engsten Kreise also.