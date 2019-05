Sie träumen seit jeher von einer ordentlichen Wohnung, wollen aber nicht Ihre gesamte Freizeit ins Aufräumen investieren? Verständlich! Und auch gar nicht notwendig! Mit diesem einfachen Trick ist es zuhause stets ordentlich.

Im Vorzimmer türmt sich bereits die abgelegte Post. Der Berg ungewaschenen Geschirrs wächst in der Küche Richtung Decke. Ganz zu schweigen von der Wäsche, die schnell mal im Schlafzimmer abgelegt wurde ... Kämpfen Sie auch jeden Tag - mehr oder weniger ohne Erfolg - gegen das Chaos in Ihren vier Wänden an? Dann haben wir für Sie jetzt genau das Richtige: Mit der sogenannten 1-Handgriff-Regel lässt sich Unordnung, wie Norbert Schechner vom Unternehmen "Vorwerk Kobold" verspricht, von vornherein vermeiden.

© Shutterstock.com Schluss mit Chaos in der Wohnung!

Das Geheimnis immerwährender Ordnung

Und so funktioniert's: Legen Sie sämtliche Utensilien, die verstaut werden müssen, ausschließlich an dem für sie vorgesehenen Platz ab. Und zwar mit einem Handgriff und innerhalb von einer Minute. Das heißt: Den Teller nach dem Essen nicht vom Küchentisch auf der Arbeitsfläche oder im Waschbecken abstellen, sondern gleich in den Geschirrspüler räumen. Dasselbe gilt für schmutzige Wäsche, die Post, die täglich eintrudelt, Schuhe, diverse Arbeitsutensilien und sämtliche andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Und hier die Regel noch mal im Überblick:

Nehmen Sie den Gegenstand direkt nach dem Gebrauch in die Hand. Definieren Sie - sofern das noch nicht geschehen ist - einen fixen Abstellplatz. Stellen Sie den Gegenstand innerhalb einer Minute dort ab.

© Shutterstock.com

Wer gleich alles dorthin räumt, wo es tatsächlich hingehört, spart sich über kurz oder lang viel Arbeit und Mühe. Und die gewonnene Zeit können Sie gleich dafür nutzen, sich zu entspannen und die Ordnung zu genießen.

