Wohnhaus im Bezirk Baden in Vollbrand

In Enzesfeld-Lindabrunn im Bezirk Baden ist am Montagnachmittag ein Wohnhaus in Vollbrand gestanden.

Anrainer hatten die Flammen bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, berichtete das Bezirkskommando in einer Aussendung. Gegen 15.00 Uhr war die Lage demnach unter Kontrolle. Rund 90 Helfer von acht Wehren standen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.