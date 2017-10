Eine Studie der Miethöhen in verschiedenen Städten zeigt, dass die Mieten in Wien im internationalen Vergleich relativ günstig sind. So bekommt man um 1.500 Dollar (1.271,51 Euro) in Wien immerhin im Schnitt 94 Quadratmeter Wohnraum, in Manhattan in New York City hingegen nur 26 m2. Völlig unberücksichtigt bleiben dabei die unterschiedliche Einkommenshöhen und die Kaufkraft.

Wien liegt damit am siebenten Platz der 30 verglichenen Städte, Istanbul am ersten Platz. Mit den zur Verfügung stehenden 1.500 Dollar kann die größte Wohnung in Istanbul angemietet werden, die großzügige 176 Quadratmeter umfasst und damit fast siebenmal größer ist als das Apartment in Manhattan, das mit dem selben Geld gemietet werden könnte.

Am zweiten Platz der 30 Städte umfassenden Studie findet sich Shanghai, wo um den Betrag im Schnitt 158 m2 angemietet werden könnten. Günstiger als Wien sind in dem Vergleich auch etwa Berlin, wo sich eine 139 m2 große Wohnung ausginge, Peking mit 133 m2 sowie Frankfurt mit einem 96 m2 großen Domizil. Mit 78 m2 Wohnfläche für 1.500 Dollar ist die EU-Hauptstadt Brüssel schon um einiges teurer als Wien.

Wenig Wohnraum für teures Geld

Wesentlich kleiner fiele eine Wohnung um 1.500 Dollar schon in Barcelona aus, sie wäre nämlich 71 m2 groß. In Amsterdam und Kopenhagen bekäme man dafür nur mehr 58 m2 Wohnfläche. Gerade noch 50 m2 können in der US-Hauptstadt Washington DC, in Tokio und in Sydney um den Preis angemietet werden. In Paris und Hongkong ginge sich nur mehr ein 30 m2 kleines Apartment aus. In Zürich und San Francisco könnte man sich nur mehr 29 m2 leisten, in London 28 m2 und im Stadtteil Manhattan in New York, dem teuersten Pflaster, muss man sich mit 26 m2 begnügen.

Erstellt wurde die Vergleichsstudie von RentCafe. Verglichen wurden die Mieten in jenen 30 Metropolen, die vom Mori Memorial Foundation's Institute for Urban Strategies im Global Power City Index als lebenswerteste Städte ausgewählt wurden.