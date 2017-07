Einen Monat nach dem herben Dämpfer bei der britischen Parlamentswahl will Premierministerin Theresa May wieder zurück in die Offensive. Eine Rede am Dienstag soll die Kampfbereitschaft und den Reformwillen der Regierungschefin unterstreichen und das Land auf den geplanten Brexit einstimmen.

"Mein Einsatz für Veränderungen in Großbritannien ist ungebrochen", heißt es in den im Voraus veröffentlichten Redeauszügen. May will die Wähler und ihre politischen Gegner um Unterstützung bitten. Es gehe darum, gegen die "Ungerechtigkeit und die Eigeninteressen anzugehen, die uns aufzuhalten drohen".

Mays Auftritt kommt fast genau ein Jahr nach ihrem Amtsantritt. Zuvor hatten sich die Briten in einem Referendum mit einer Mehrheit von rund 52 Prozent für einen Austritt aus der EU entschieden. Um sich größtmöglichen Rückhalt für einen klaren Abschied von der Gemeinschaft zu verschaffen, hatte May für den 8. Juni eine Parlamentswahl angesetzt. Daraus ging sie jedoch geschwächt hervor. Ihre Konservative Partei verlor die absolute Mehrheit und befindet sich nun einer Minderheitsregierung mit Unterstützung der nordirischen DUP (Democratic Unionist Party).

Anlass von Mays Rede ist die Veröffentlichung eines Regierungsberichts, der den Schutz von Arbeitnehmern im Zuge neuer Beschäftigungsverhältnisse zum Ziel hat. Der Bericht ist eine Antwort auf die Unzufriedenheit vieler Briten mit den Auswirkungen der Globalisierung. Im weiteren Wochenverlauf steht die Premierministerin vor einer wichtigen Probe im Parlament. Es geht um ein Gesetzesvorhaben, das EU-Recht in britisches Recht übertragen soll.