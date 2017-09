Wales bezwingt Österreich

Auf Österreichs Nationalmannschaft wartete am Samstag in der WM-Qualifikation in Cardiff eine echte Schnittpartie. Die das ÖFB-Team verlor.

Die Hoffnungen auf eine Teilnahme der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft 2018 in Russland haben am Samstag einen herben Dämpfer erfahren. Das Team von Marcel Koller musste sich in Wales 0:1 (0:0) geschlagen geben. Der 17-jährige Ben Woodburn erzielte nach stümperhaftem Abwehrverhalten der Österreicher das entscheidende Tor in der 74. Spielminute.

Bei den Österreichern mangelte es auch an Effizienz. Damit liegen sie nach sieben Spieltagen mit acht Punkten bereits sieben Punkte hinter Leader Serbien und fünf hinter dem derzeit von Irland gehaltenen Play-off-Rang.

Spieler und Gelbe Karten

Wales: Hennessey - Chester, A. Williams, B. Davies - Gunter, Ramsey, Edwards, Richards (46. King) - Lawrence (69. Woodburn), Vokes (69. Robson-Kanu), Bale

Österreich: Lindner - Lainer, Dragovic, Prödl (27. Danso), Hinteregger - Baumgartlinger, Ilsanker (78. Gregoritsch) - Sabitzer, Alaba, Arnautovic - Harnik (81. Janko)

Gelbe Karten: Chester bzw. Prödl, Baumgartlinger

Die Besten: A. Williams, Ramsey, Woodburn bzw. Baumgartlinger, Ilsanker, Hinteregger