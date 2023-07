Wirtschaft schwankte 2022 zwischen Erholung und Energiekrise

Die Wirtschaft in den Bundesländern ist im Jahr 2022 zwischen Erholung und Energiekrise geschwankt. Auf der einen Seite hat die Erholung des Tourismus von den Auswirkungen der Coronapandemie der Wirtschaft insbesondere in den Bundesländern Salzburg und Tirol einen Schub gegeben. Das sorgte auch am Arbeitsmarkt für Beschäftigungszuwächse. Auf der anderen Seite bremste die durch die Energiekrise hohe Inflation die Sachgüter- und Baukonjunktur, zeigt eine Analyse des Wifo.

Im vergangenen Jahr wuchsen die Bundesländer Salzburg (+7,4 Prozent) und Tirol (+7,2 Prozent) am kräftigsten. Österreichweit legte die Bruttowertschöpfung um 4,9 Prozent zu. Kärnten (+5,8 Prozent) profitierte von der Elektronikbranche, Salzburg neben der Wiedererstarkung des Tourismus von der Getränkeherstellung. In allen anderen Bundesländern lag die Bruttowertschöpfung unter dem Österreich-Schnitt.

Die österreichische Industrie erlebte 2022 eine kräftige Dynamik, die jedoch vom hohen Preisauftrieb deutlich eingebremst wurde, wie das Wifo in seiner Analyse festhält. Die abgesetzte Produktion in der Sachgütererzeugung stieg nominell zwar um 16 Prozent, die von den Energiepreisen ausgehende deutliche Erhöhung der Erzeugerpreise drückte diesen Zuwachs allerdings auf real nur noch 5 Prozent.

Besonders betroffen von der Teuerung war die Baubranche, wodurch sich eine negative Entwicklung der realen Bauinvestitionen ergab. Eine ähnliche Entwicklung sei auch bei den Auftragseingängen zu beobachten gewesen, die 2022 trotz des hohen Preisanstiegs nur um 2 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen seien, schreibt das Wifo in seinem Bericht. In Tirol (- 8,2 Prozent), Wien (- 9,3 Prozent) sowie in Kärnten (- 7,7 Prozent) schrumpften die Neuaufträge sogar nominell.