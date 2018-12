Mehr Geld und ein Rechtsanspruch auf 4-Tage-Woche. Einigung über Handels-KV erzielt.

Die fünfte Verhandlungsrunde im Ringen um einen Kollektivvertragsabschluss für über 400.000 Beschäftigte im Handel war für dieses Mal auch die letzte: Kurz vor Mitternacht einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft am Montag auf eine Erhöhung von 2,5 Prozent, die unteren Gehaltsstufen werden im Schnitt um rund 3 Prozent erhöht, die Lehrlingsentschädigungen um 8 Prozent.

Rechtsanspruch auf 4-Tage-Woche und Altersteilzeit

Nach der Rechnung der Gewerkschaft ergibt sich durch das Verhandlungsergebnis für die Einstiegsgehälter in der Branche eine Erhöhung von bis zu 3,2 Prozent, im Schnitt über alle Gehaltsstufen ein Plus von 2,83 Prozent.

Gehaltserhöhungen im Handel

Zusätzlich habe man für die Beschäftigten einen Rechtsanspruch auf die 4-Tage-Woche und auf Altersteilzeit sowie auf eine von 10 auf 24 Monate erhöhte Anrechnung von Karenzzeiten auf dienstzeitenabhängige Ansprüche erreicht, hieß es gegenüber der APA. Ab kommenden Jahr könnten die Handelsangestellten außerdem am 24. Dezember eine Stunde früher "Feierabend" machen.

» Alles auf den Tisch gelegt, was ich hatte «

Arbeitgeber-Chefverhandler Peter Buchmüller erklärte nach den mehr als 12 Stunden langen Verhandlungen nüchtern, er habe "alles auf den Tisch gelegt, was ich hatte".



Die Gewerkschafterin und Verhandlerin für die Arbeitnehmerseite, Anita Palkovich von der GPA-djp, bezeichnete das rahmenrechtliche Paket als "wirklich herzeigbar" und hob die stärkere Erhöhung für die untere Gehaltsstufen hervor. Der Chefverhandler der Arbeitgeber, WKÖ-Spartenobmann Peter Buchmüller, sagte, seine Seite sei "ans Limit gegangen". Der Abschluss könne sich sehen lassen. Positiv fiel auch das Resümee des Handelsverband-Geschäftsführers Rainer Will aus. Die Einigung stelle den Weihnachtsfrieden sicher. Ein durchwachsenes Jahr für den heimischen Handel gehe versöhnlich zu Ende.

Arbeitgeber: Sind ans Limit gegangen

ÖVP-Klubobmann und ÖAAB-Chef August Wöginger bezeichnete den Abschluss mit der Anrechnung von Karenzzeiten als "richtungsweisend". Da im Handel besonders viele Frauen tätig sind, werde die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen dadurch ein Stück weit geschlossen. Nun gelte es, die Anrechnung von Karenzzeiten auch in weiteren Kollektivverträgen zu berücksichtigen, forderte Wöginger.



Die Gewerkschaft dagegen sieht genau in diesem Punkt die Zuständigkeit bei Wöginger selbst. Der ÖVP-Klubmann solle endlich eine Gesetzesvorlage für die volle Anrechnung von Karenzzeiten präsentieren, forderte die Bundesvorsitzende der GDP-djp, Barbara Teiber, in einer Reaktion auf Wögingers Stellungnahme. Der Abschluss zeige, "dass die Gewerkschaften durchsetzen, wo die Regierung eigentlich in der Pflicht wäre".



Für die Lehrlinge gibt es ab 2019 durchschnittlich um 8 Prozent mehr Geld. Die Lehrlingsentschädigungen liegen damit bei 650 Euro im ersten Lehrjahr, 820 Euro im zweiten, 1.000 Euro im dritten und 1.150 Euro im vierten. 2020 sollen sie auf 700 Euro, 900 Euro, 1.100 Euro und 1.200 Euro steigen.

Der neue Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2019 in Kraft.