Der Wiener Traditionskonditor Aida, der fast nur in Wien Filialen hat, will wachsen. Alle Landeshauptstädte sollen Aida-Filialen bekommen, für die Auslandsexpansion sucht Junior-Chef Dominik Prousek große Franchisekonzerne

Der 31-jährige Dominik Prousek ist ein Unternehmerspross. Seit 104 Jahren - bereits in der vierten Generation - betreibt seine Familie die Konditorei Aida. Nun leitet er 450 Mitarbeiter und sitzt an den Schalthebeln von Maschinen, die sich Krapfenschüttler oder Cremedreher nennen. Lässig und sicher erklärt Dominik Prousek die einzelnen Abläufe in der Produktion: dort die Petits Fours, dort die Apfelstrudel, und da werden 10.000 Makronen in türkiser Farbe gefertigt. Alles in Handarbeit. Darauf sei man stolz.

Der großgewachsene Aida-Chef steckt in einem weißen Mantel. Über seinen dunklen Haaren sitzt eine weiße Haube. Das sei hier Pflicht -für alle, sonst gäbe es Stress mit den Behörden. Am Parkplatz vor der 4.500 Quadratmeter großen Produktionshalle im 21. Bezirk Wiens hat Prousek seinen Sport-SUV abgestellt, wirklich angekommen scheint er aber noch nicht zu sein. Er zeigt auf einen zehn Meter entfernten Kessel, in dem gerade die Masse für die Cremeschnitten angerührt wird. "Vorsicht, das schwappt über", ruft er. Der längst gediente Konditor im Raum, der gerade die Glasur für die Sachertorten aufträgt, blickt kurz auf und sagt ruhig: "Das ist Schaum, der kann nicht überschwappen."

Späte Lehre

Dominik Prousek ist der Erste in der familiären Führungsriege, der über keine Konditorausbildung verfügt. "Ich will das aber unbedingt nachholen. Im Sommer des nächsten Jahres, wenn es die Zeit erlaubt, möchte ich mit der Lehre beginnen", sagt Prousek. Bis dahin kümmert sich sein Vater, Michael Prousek, bald 65 Jahre alt, weiterhin um die Produktion. Der Vater ist auch offiziell noch im Firmenbuch als Geschäftsführer eingetragen. Doch seit eineinhalb Jahren überträgt er peu à peu den Traditionsbetrieb an seinen Sohn und betreut heute nur noch das Herzstück - dort, wo die unverkennbaren Bestseller wie Topfengolatschen, Cremeschnitten und Schokospitz hergestellt werden.

"In einem Familienbetrieb ist es egal, wer offiziell als Geschäftsführer eingetragen ist. Wir entscheiden und beraten als Familie", sagt Dominik Prousek. Und diese besteht aus drei Personen: Vater Michael, Sohn Dominik und Mutter Sonja. Die Mutter war einst Fotomodell und gründete vor 33 Jahren ihr eigenes Unternehmen: den florierenden Kosmetikkonzern La Ric. Trotz ihres erfolgreichen ökonomischen Händchens wollte der Vater von Michael Prousek angeblich nicht, dass die Schwiegertochter im Aida-Konzern tätig wird, erzählt ein ehemaliger Aida-Manager.

Einen Riecher für das Geschäft kann das Unternehmen aber gut gebrauchen. Denn die Bilanz der zuckersüßen Aida- Holding ist eher zartbitter. Trotz eines Umsatzes von 26 Millionen Euro stehen in der Bilanz die Miesen bei 4,7 Millionen Euro. Das hat zwei Gründe: Einerseits kaufte Michael Prousek seiner Schwester, Andrea Bocan, vor etlichen Jahren die vererbten Anteile am Unternehmen ab. Und diese Kosten hängen seither in der Bilanz. "Es geht sich geschäftsmäßig von Jahr zu Jahr haarscharf aus. Rücklagen lassen sich jedenfalls kaum bilden", sagt ein ehemaliger Aida-Mitarbeiter. Laut Wirtschaftsprüfbericht bestehe derzeit kein Anlass zur Sorge, da der Firmenwert deutlich höher bewertet sei. Damit liege keine Überschuldung vor.

Expansionsoffensive

Um die Situation nachhaltig zu ändern, braucht Aida eine Portion Backpulver eingeimpft. Das soll das Geschäft ankurbeln. Denn über die Grenzen von Wien hinaus ist Aida nach wie vor so gut wie unbekannt - trotz vollmundiger Ankündigung einer Expansionsoffensive vor vier Jahren. Die Route von Dominik Prousek, der Businessmanagement und Marketing in Dubai und an der Webster University in Wien studierte, ist damit vorgegeben: Wachstum, Wachstum, Wachstum. Auf Teufel komm raus wird nun das Aida-Filialnetz erweitert. 1934 hatte Aida bereits elf Filialen, heute sind es 31. In Österreich wohlgemerkt. In Wien, um genauer zu sein. Doch die Bundesland-Versüßung ist voll im Gange. Prousek hat soeben in Innsbruck ein Geschäftslokal gefunden.

Als Nächstes sollen Salzburg und alle anderen Landeshauptstädte in das Aida-Netz eingemeindet werden. "Die medial stark umworbene Opernaufführung von Verdis 'Aida', heuer bei den Salzburger Festspielen, hätte der Mehlspeisen-Betrieb für sich nutzen müssen. Das wäre eine tolle Gelegenheit gewesen, wenn die im Juni oder Juli mit einer Filiale in Salzburg gestartet wären. Diese Chance ist leider verschlafen worden", sagt der Chef einer Werbeagentur. Etwas mühsam bei der Immobiliensuche sind die eigenen Vorgaben: Die Lokale müssen an bester Adresse liegen und dazu entweder ein Ecklokal oder ein Durchgangslokal (mit zwei Ein- und Ausgängen) sein.

Für das geplante Großwachstum ist auch fremde Hilfe nötig. Diese soll über Franchise kommen. Doch das hat sich bislang eher als Ladenhüter erwiesen. Seit der Einführung des Aida-Franchisesystems im Jahre 2008 wurden gerade drei Filialen in dieser Form vergeben - und eine Filiale wurde wieder zurückgenommen. "Uns gibt es seit 104 Jahren, wir haben keinen Zeitdruck", sagt Prousek. Dass es am mangelnden Interesse der potenziellen Franchisenehmer liegen könnte, weist Prousek zurück: "Wir erhalten jede Woche rund 20 Anfragen. Aber wir analysieren die Franchisewerber sehr genau. Es muss einfach passen."

Sparzwang

Die Uhr tickt dennoch. Aida ist eines der wenigen noch verbliebenen unternehmerischen Wahrzeichen Wiens. Etwas Aufwind erhielt Aida durch den Retro-Chic. Aktuell werden die Gewänder der Filialmitarbeiter neu designt. Aber auch die Läden bräuchten ein Facelift. Auch hier wehrt Prousek ab und verweist auf ein altbewährtes Rezept: "Die Filialen bleiben im Look der Zeit, in der sie eröffnet wurden. Die Wiener hassen nichts mehr als Veränderung. Eine 60er-Jahre-Filiale wird immer so aussehen wie eine Filiale aus den 60er-Jahren. Neu eröffnete Aida-Shops sind hingegen modern eingerichtet." Und dennoch: Wer etwa auf der Mariahilfer Straße, zwischen Zieglergasse und Schottenfeldgasse, in der Abendzeit spaziert, bemerkt, dass die Neonröhre des ersten "A" im Schriftzug der Aida kaputt ist. Eine Kleinigkeit, die aber für eines steht: Sparzwang.

Die Gesamtsituation hat sogar Investorengruppen auf den Plan gerufen. Vor ein paar Monaten hat eine kleine finanzkräftige Gruppe eine Aida-Übernahme oder eine Beteiligung beabsichtigt. Ein niederösterreichischer Konditor dazu: "Ich wurde gefragt, ob ich da mitmachen möchte, habe aber abgelehnt. Bei der Aida passieren keine Investitionen und es gibt kaum Innovationen. Das Projekt ist nicht weitergeführt worden." Der Aida-Clan will aber an der Eigentümerstruktur nicht rütteln. "Wir sind und wir bleiben ein Familienbetrieb", sagt Dominik Prousek.

Vor vier Jahren wagte die Aida sogar den Schritt zur internationalen Expansion. Seither ist Aida in Kroatien, Saudi-Arabien und ab Februar 2018 auch in Katar vertreten. Sogar in Kasachstan wurden Filialen eröffnet. Doch der Ausflug dorthin ist Geschichte. Der kasachische Franchisenehmer eröffnete in Eigenregie weitere Filialen, ohne dies anzumelden. Zudem führte er zwar in den Filialen Shisha (Wasserpfeifen) ein, aber er führte die sechsprozentige Franchise-Gebühr nicht ab. "Wir haben viel daraus gelernt und die Konsequenzen daraus gezogen. Wir suchen jetzt in jedem Land einen großen Konzern, mit dem wir das Franchisesystem angehen", sagt Prousek. Die nächsten Zielländer sind Deutschland und die Schweiz. Dort wird schon eifrig mit franchiseerfahrenen Unternehmen verhandelt, die dann im großen Stil neues Wachstum generieren und neue Filialen eröffnen sollen. Somit steht der Globalisierung des Punschkrapfens nichts mehr im Wege.

Schockgefroren ins Ausland

An der Produktion am Wiener Standort rüttelt die Expansion nicht. Das Stammhaus im 21. Bezirk bleibt die einzige Fertigungsstätte. Wie funktioniert es aber, dass man in Innsbruck, Zagreb oder Qatar zu frischen Topfengolatschen oder Sachertorten aus dem entfernten Wien kommt? Der Trick ist genial und einfach zugleich. Alle Produkte werden gleich nach der Fertigstellung schockgefroren. In diesem Zustand können sie überall hin transportiert werden. Erst vor Ort werden sie dann sanft aufgetaut (Torten) oder, wie etwa die Golatschen, im Ofen aufgewärmt. Derzeit herrscht bei der Aida noch der Einschicht-Betrieb. Die Kapazität kann auch drei Schichten verdauen. Wenn die geplante Auslands-und Inlandsexpansion voranschreitet, sind die 100 Konditoren dafür gewappnet.

Auch Prousek scheint für seine Aufgaben gewappnet zu sein. Der Vater eines siebenjährigen Buben hat viele Hausaufgaben erledigt. Er kennt das Unternehmen, weil er dort aufgewachsen ist. Im News-Gespräch sagt er: "Während andere Kinder mit Knetmasse spielten, habe ich Marzipan gerollt." Als er acht Jahre alt war, ging er mit seinem fünf Jahre älteren Bruder, Alexander, einen Pakt ein: Dominik sollte die Aida, Alexander den mütterlichen La-Ric-Betrieb leiten. La Ric stellt kosmetische Artikel her (von Nagellacken bis hin zu Raumdüften). Die Aufteilung wurde aber durch den jähen Tod des Bruders vor acht Jahren zerrissen. Der frühe Tod riss der Familie den Boden unter den Füßen weg. Was mit La Ric, das unabhängig von Aida agiert, ohne potenziellen Nachfolger passiert, weiß niemand. Insider gehen davon aus, dass der Kosmetikkonzern verkauft wird. Ein Teil des Verkaufserlöses könnte zumindest die Aida mit weiterem Kapital versorgen. Aber dazu will sich niemand äußern.