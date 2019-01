"Das heutige Lawinenereignis überstieg unsere Erfahrungswerte", sagte Lawinenkommissionsmitglied Heribert Eisl Dienstagvormittag bei der Pressekonferenz der BH Liezen in Ramsau am Dachstein. Bürgermeister Ernst Fischbacher bestätigte, dass es keine Verletzten und Vermissten gebe. Die sogenannte Eiskarlawine hatte um 1.00 Uhr Teile des Hauses Sonne und Kirchenwirt-Pehab mit 60 Gästen verschüttet.

"Es war ein Glück und wir sind froh, dass die Lawinen nicht vier Stunden früher abgegangen ist, als alle Gäste beim Abendessen gesessen sind", sagte Eisl. Der Speisesaal beim Kirchenwirt war bis ein Meter unter die Decke von Schnee bedeckt. Man habe in den vergangen Tagen Liftsperren und Sperren von Wanderwegen verfügt, auch Objekte wurden evakuiert. Dass die Lawine so einen Schaden angerichtet habe, sei unerwartet gewesen. Man habe alle Berichte der Meteorologen und der Lawinenwarndienste einbezogen, in der Ramsau habe es auch weniger geschneit als im Ausseerland. Bürgermeister Fischbacher bekräftigte, dass man aufgrund von Erfahrungen und Prognosen keinen Anlass gesehen habe, den Kirchenwirt zu evakuieren.

In dem Bereich Eiskar sind in den vergangen Jahrzehnten schon mehrmals große Lawinen abgegangen, aber keine so groß wie diese. Bezirkshauptmann Josef Dick sagte, es sei nun ein Platzverbot in dem Bereich Kirchenwirt eingerichtet worden. Die Bundesheer-Pioniere würden die Voraussetzungen schaffen, dass man gesichert ins Hotel könne. Wenn es sicher sei, werde man das Gepäck der Gäste für deren Abreise bergen, wenn diese eine solche wünschten.

ÖVP-Landesrat Hans Seitinger, in der Landesregierung für Lawinenschutzbauten zuständig, sagte: "Ich teile die Freude, dass nichts passiert ist. Es ist leider ein Phänomen, dass sich Naturkatastrophen in unseren Tagen zunehmend verdichten und wir jeden Tag hintennach laufen, um vorbereitet zu sein oder zu schützen. Die Brutalität der Natur wird immer ärger, die Art der Vorberechnung stimmt offenbar nicht mehr." Als Gegenmaßnahmen sprach Seitinger von gezielten Sprengungen, um Schneemassen nicht so anwachsen zu lassen und technischen Maßnahmen. Kürzlich wurde mit der Bundesregierung ausverhandelt, in einer Sonderdotierung rund 20 Millionen Euro für Lawinenschutzmaßnahmen locker zu machen.

Seitinger sagte weiters, dass die Landesregierung bei allen Maßnahmen an einem Strang ziehe. Katastrophenschutzreferent und LHStv. Michael Schickhofer (SPÖ) sei ebenfalls auf dem Weg in die Ramsau und werde am Nachmittag eintreffen, wie auch von dessen Büro mitgeteilt wurde. Für den Dienstag könnten keine Flüge von Polizei- und Heereshelikoptern zu Erkundungen und Sprengungen durchgeführt werden, hieß es aus dem Büro Schickhofer. Der Wind sei zu stark, am Wechsel wurden Windspitzen von bis zu 150 km/h gemessen.

Am Dienstag waren laut der Bildungsdirektion Steiermark immer noch die Volksschulen St. Nikolai im Sölktal, Ramsau, Pichl, Wildalpen und Knoppen geschlossen. Rund 100 Schüler seien betroffen. In der Neuen Mittelschule Weißenbach und den Volksschulen Untertal, Gams und Landl wurde wieder der Schulbetrieb aufgenommen. Alle in den vergangenen Tagen betroffenen höheren Schulen hätten zumindest eingeschränkt Schulbetrieb.

Neue Rekorde bei Neuschneemengen

Die Neuschneemengen der vergangenen 15 Tage kommen nur alle zehn bis 100 Jahre vor, vereinzelt gab es sogar neue Rekorde berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Dienstag. Die Situation sollte sich nun allmählich entspannen, der Schneefall abklingen. In den nächsten Tagen wären höchstens geringe Mengen zu erwarten. Dennoch war das Lawinenrisiko weiter beträchtlich.

In den vom Schnee betroffenen obersteirischen Landesteilen waren noch 580 Personen von gesperrten Straßen betroffen, Hunderte Einsatzkräfte kämpften gegen die Schneemassen. Hubschrauberflüge waren wegen des starken Windes laut Landeswarnzentrale nicht möglich. Am Mittwoch sollte die Temperatur in der nördlichen Obersteiermark auf 2.000 Meter Seehöhe von minus 15 Grad Celsius auf plus 3 Grad Celsius steigen. Dadurch sei laut Warndienst mit weiteren Lawinenabgängen zu rechnen.

Rund 1.500 Soldaten im Schneeeinsatz

Rund 1.500 Soldaten waren am Dienstag in sechs Bundesländern beschäftigt. Sie halfen in 15 laufenden Einsätzen bei der Beseitigung der Schneemassen. 1.000 weitere Soldaten inklusive Lawineneinsatzzüge wurden in Bereitschaft gehalten. Insgesamt setzte das Bundesheer 30 Pionierfahrzeuge und 40 Transport- sowie Groß-Kfz ein.

Zudem standen 16 Hubschrauber und 130 Soldaten der Luftstreitkräfte bereit, um Bäume von Schnee zu befreien ("Downwash"), Versorgungsflüge sowie Erkundungsflüge für die Lawinensprengungen durchzuführen.

Tirol

Die Lawinengefahr in Tirol wurde von den Experten verbreitet mit "groß", also Stufe 4 der fünfteiligen Skala eingestuft. Nach dem Ende der Schneefälle nehme die spontane Lawinenaktivität zwar deutlich ab, einzelne sehr große spontane Lawinen seien aber immer noch möglich. Mehrere Lawinen gingen am Montagabend bzw. in der Nacht auf Dienstag auf Straßen ab. Verletzt wurde dabei aber niemand. Schon am Montagnachmittag war eine Lawine in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) auf ein Einfamilienhaus abgegangen, wobei die Schneemassen auch in das Haus eindrangen und dieses schwer beschädigten. Eine Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Küche, sie blieb unverletzt. Auch ihr Sohn, der zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs vor dem Haus war, wurde von den Schneemassen nicht erfasst und blieb ebenfalls unverletzt. Rund 100 Haushalte in vier Gemeinden waren laut Angaben der Tinetz gegen Mittag noch ohne Strom, am Vormittag waren es noch rund 500 Haushalte gewesen. Auch zahlreiche Gemeinden, Ortsteile und Weiler waren aufgrund von Straßensperren im ganzen Land nach wie vor nicht erreichbar.



Sicherheitsanweisungen für Innsbruck aufgehoben

Die Stadt Innsbruck hat am Dienstagnachmittag die nach den heftigen Schneefällen ausgegebenen Sicherheitsanweisungen für rund 80 Gebäude in der roten und gelben Lawinengefahrenzone wieder aufgehoben. Nach einem Erkundungsflug könne Entwarnung geben werden, hieß es seitens der Stadt. Betroffen waren rund 280 Bewohner in den Stadtteilen Hungerburg, Hötting und Mühlau.

"Wir sind aufgrund der großen Lawinengefahr auf Nummer sicher gegangen und haben die Bewohnerinnen und Bewohner sensibilisiert", erklärte Elmar Rizzoli, Amtsvorstand für Allgemeine Sicherheit. Aufenthalte im Freien mussten auf ein Mindestmaß reduziert werden, die Bewohner waren dazu aufgefordert worden möglichst im Gebäude zu bleiben und Fenster, Türen und Rollläden geschlossen zu halten.

Vorarlberg

Die Lawinengefahr in Vorarlberg ist am Dienstag auf 4 (große Gefahr) zurückgestuft worden. In Lech wurde am Dienstag auch mit der Suche nach dem vierten vermissten Tourengeher von Samstag begonnen. Ein Polizei- und ein privater Hubschrauber versuchten, den Lawinenpiepser des Verunglückten zu orten. Bei dem Lawinenunglück auf der gesperrten Skiroute "Langer Zug" waren am Samstag drei deutsche Skifahrer ums Leben gekommen.

In Vorarlberg waren am Dienstagnachmittag beinahe alle zuvor eingeschneiten Orte wieder auf dem Straßenweg erreichbar. Vorerst blieben nur Warth (Bregenzerwald) und Gargellen (Montafon) von der Außenwelt abgeschnitten. Die Verbindung in die Arlbergorte Lech, Zürs und Stuben wurde gegen 14.30 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben.

Gesperrt waren weiter die Bregenzerwaldstraße (L200) zwischen Nesslegg und Warth sowie die Gargellenerstraße (L192) zwischen Galgenul und Gargellen. Die Arlbergstraße (L197) wurde nur bis zur Alpe Rauz geöffnet, womit eine Fahrt über den Arlbergpass nach St. Christoph nicht möglich war.

Weiterhin aufrecht blieb auch die Sperre der Arlbergbahnstrecke zwischen Bludenz und Landeck. Zwar war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, laut ÖBB sollte aber bis zu einer Stunde Zeitverlust eingeplant werden.

Oberösterreich

In Oberösterreich hat sich die Lage ebenfalls leicht entspannt. Die Lawinengefahr war in den Vor- und Nordalpen weiterhin groß, aber das Wetter erlaubte Flüge zur Erkundung und zur Lawinensprengung. Rund 450 Soldaten und 240 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz um vor allem in den Bezirken Gmunden und Kirchdorf schneebeladene Dächer abzuschaufeln.

Wegen Lawinengefahr waren weiterhin zahlreiche Verkehrsverbindungen gesperrt, darunter die größeren Passstraßen - Pyhrnpass, Hengstpass und Koppenpass - sowie etliche Straßen im gesamten Bundesland, neben denen schneebedeckte Bäume umzustürzen drohten. Hallstatt und Obertraun waren auf dem Straßenweg abgeschnitten und nur per Zug bzw. Schiff erreichbar. Ab Mittwoch sollte die Verbindung nach Bad Goisern aber wieder geöffnet werden. Gosau blieb weiterhin nur von Salzburg aus erreichbar.

Lawine: Was im Notfall zu tun ist

Niederösterreich

Die Lawinensituation in Niederösterreich präsentierte sich am Dienstag unverändert kritisch. Wie bereits in den Tagen zuvor wurde das Risiko in den Ybbstaler Alpen sowie in der Rax-Schneeberggruppe über der Waldgrenze als "groß" (Stufe 4 auf der fünfteiligen Skala) eingeschätzt. Am Hochkar waren für den Nachmittag Erkundungsflüge von zwei Bundesheer-Hubschraubern geplant. Die Möglichkeit von Lawinensprengungen im Bereich der weiterhin gesperrten Alpenstraße sollte dabei ausgelotet werden. Auch Versorgungsflüge für die 180 weiterhin am Berg eingeschlossenen Personen standen auf dem Programm.

Kärnten

In Kärnten herrschte am Dienstag nur mehr direkt im Grenzbereich zu Salzburg große Lawinengefahr, in den Hohen Tauern wurde die Gefahr ansonsten nur mehr als "erheblich" (Warnstufe drei) eingestuft. Für Mittwoch wurde laut Angaben des Lawinenwarndienstes Kärnten ganztags sonniges Wetter und sehr milde Temperaturen in den Bergen prognostiziert. Die Lawinengefahr soll allmählich weiter abnehmen. Abseits der Berge hatte das Wetter in der Nacht auf Dienstag für Probleme auf den Kärntner Straßen gesorgt. So war die Tauernautobahn (A10) wegen Schneeräumungsarbeiten abschnittweise für kurze Zeit gesperrt, am Wurzenpass und am Loiblpass, den Straßen nach Slowenien, herrschte Kettenpflicht. Und im Bezirk Spittal an der Drau wurde ein 30-jähriger Autolenker schwer verletzt - er war auf einer eisglatten Straße ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen.



Lawinenabgang am Ankogel: Zwei Personen verschüttet

Am Ankogel in Kärnten ist am Dienstag gegen Mittag eine Lawine abgegangen und hat zwei Personen verschüttet. Polizeisprecher Mario Nemetz bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Die verschütteten Personen wurden mittels Tau vom Hubschrauber aus geborgen. Ob sie überlebt haben oder nicht, war gegen 13.30 Uhr noch unklar.

"Die Lawine ist im Bereich der Talstation abgegangen", sagte Nemetz. Der Notruf war um 12.43 Uhr eingegangen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.