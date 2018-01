Darf man betrunken auf die Piste?

In den Bergen gibt es sprichwörtlich ja keine Sünde – der Gesetzgeber sieht das allerdings ganz anders.

Auf der Piste gelten – auch wenn keine Rechtsnorm – weltweit die allgemeinen Verhaltensregeln des internationalen Skiverbands FIS für Snowboarder und Skifahrer. Sie sind damit sozusagen die StVo des Wintersports. Wer unter Verstoß gegen die Regeln einen Unfall verursacht, kann für die Folgen zivil- und strafrechtlich verantwortlich gemacht werden. Auch wenn laut diesen der Alkoholgenuss per se nicht strafbar ist, ist der Konsum bei der Beurteilung der Schuldfrage doch maßgeblich. So wird auch die Haftpflichtversicherung bei Alkoholisierung im Normalfall die Leistung verweigern.

Kurz gesagt: Wer sich betrinkt, sollte nicht Ski fahren. Wer beim Einkehrschwung trotzdem einen über den Durst trinkt und es daraufhin auf den Skihang kracht, fließt dieser Umstand bei der Beurteilung der Verschuldensfrage mit ein. So besagt bereits die erste der FIS-Regeln, dass sich jeder Pistenteilnehmer stets so zu verhalten hat, dass er keinen anderen gefährdet. Auch verlangt die Zweite, dass jeder Sportler seine Fahrweise beherrschen soll. Unter Alkoholeinfluss ist das aber meist nicht der Fall.

Trotzdem ist laut einer Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) jeder 20. auf der Piste alkoholisiert. Die meisten Angetrunkenen sind dabei nach 16 Uhr unterwegs. So kommt es wie kürzlich in Kärnten immer wieder zu gefährlichen Situationen. Dort prallte ein betrunkener Skifahrer auf dem Nassfeld gegen ein Pistengerät. Bei der Kollision erlitt er schwere Verletzungen.

Am Ende läuft es darauf hinaus, dass bei der nötigen Rücksichtnahme alle Skifahrer und Snowboarder ihren Spaß haben. Ein wärmender Jagatee vor der Talabfahrt macht noch nicht strafbar. Sobald Sie aber betrunken Ski fahren, schaffen Sie eine zusätzliche Gefahrenquelle. Denn durch übermäßigen Alkoholgenuss wird das eigene Können häufig überschätzt. Sollte doch etwas passieren: Bei Unfällen ist jeder Skifahrer und Snowboarder zur Hilfeleistung verpflichtet.

Die FIS-Pistenregeln

1. Rücksicht auf die Anderen

Jeder Skifahrer und Snowboarder muss sich so verhalten, dass er keinen anderen gefährdet oder schädigt oder ihn in der Ausübung seiner Tätigkeit einschränkt.

2. Beherrschung der Geschwindigkeit und der Fahrweise

Jeder Skifahrer und Snowboarder muss auf Sicht fahren. Er muss seine Geschwindigkeit und seine Fahrweise seinem Können und den Gelände-, Schnee- und Witterungsverhältnissen sowie der Verkehrsdichte anpassen.

3. Wahl der Fahrspur

Der von hinten kommende Skifahrer und Snowboarder muss seine Fahrspur so wählen, dass er vor ihm fahrende Skifahrer und Snowboarder nicht gefährdet.

4. Überholen

Überholt werden darf von oben oder unten, von rechts oder links, aber immer nur mit einem Abstand, der dem überholten Skifahrer oder Snowboarder für alle seine Bewegungen genügend Raum lässt.

5. Einfahren und Anfahren

Jeder Skifahrer und Snowboarder, der in eine Skiabfahrt einfahren, nach einem Halt wieder anfahren oder hangaufwärts schwingen oder fahren will, muss sich nach oben und unten vergewissern, dass er dies ohne Gefahr für sich und andere tun kann

6. Anhalten

Jeder Skifahrer und Snowboarder muss es vermeiden, sich ohne Not an engen oder unübersichtlichen Stellen einer Abfahrt aufzuhalten. Ein gestürzter Skifahrer oder Snowboarder muss eine solche Stelle so schnell wie möglich freimachen.

7. Aufstieg und Abstieg

Ein Skifahrer oder Snowboarder, der aufsteigt oder zu Fuß absteigt, muss den Rand der Abfahrt benutzen.

8. Beachten der Zeichen

Jeder Skifahrer und Snowboarder muss die Markierung und die Signalisierung beachten.

9. Hilfeleistung

Bei Unfällen ist jeder Skifahrer und Snowboarder zur Hilfeleistung verpflichtet.

10. Ausweispflicht

Jeder Skifahrer und Snowboarder, ob Zeuge oder Beteiligter, ob verantwortlich oder nicht, muss im Falle eines Unfalles seine Personalien angeben.