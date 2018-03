Der kalendarische Winter ist zu Ende, die Grippewelle nicht. Die Anzahl nachgewiesener Influenzaviren ist zwar rückläufig, die Virusaktivität in Österreich liegt aber weiterhin über dem epidemischen Niveau. Dies teilte das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreich (DINÖ) am Dienstag in einer Aussendung mit.

Nicht allein in Österreich findet die Grippewelle im Frühling ihre Fortsetzung. Auch aus Schweden, Finnland, Deutschland und Tschechien wird nach DINÖ-Angaben eine nach wie vor hohe, aus Luxemburg sogar eine sehr hohe Virusaktivität gemeldet. Besser ist es mittlerweile in Italien, Großbritannien und Portugal.

Beginn des kalendarischen Frühlings ist am Dienstag um 17.15 Uhr. Es ist nach Angaben der ZAMG einer der kältesten Starts in diese Jahreszeit seit Beginn der Aufzeichnungen.